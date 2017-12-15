Москва, 15 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Несмотря на снижение нефтяных котировок 14 декабря на торгах в Европе, торги завершились в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Цена на Brent снижалась до $61,99.

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Участники рынка отреагировали продажами фьючерсов на месячный доклад Международного энергетического агентства (IEA).

В докладе сообщается, что мировое предложение нефти выросло в ноябре на 170 тыс. баррелей, до 97,8 млн баррелей в день, достигнув максимального уровня за год из-за активизации сланцевых производителей в США.

В ходе американских торгов цена на нефть сорта Brent восстановилась до $63,40. Цена отскочила от поддержки $62, так как покупатели в своих действиях опираются на отключение нефтепровода Forties, ремонт которого может продлиться несколько недель.

Сегодня, 15 декабря, с утра нефть марки Brent стоит $63,30 за баррель.

Напомним, 14 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 1,39%, до $63,31 за баррель, WTI — на 0,86%, до $56,59 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $60,94 за баррель.

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