Абакан, 15 декабря, 2017, 07:29 — ИА Регнум. В Хакасии временно приостановили деятельность Бейского детского сада после массового отравления 10 детей, сообщает 15 декабря пресс-служба регионального Роспотребнадзора РФ.

Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

«Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия сообщает, 14.12.2017 г. в МБУ ДО д/с «Ивушка» зарегистрировано 10 случаев заболеваний с признаками острой кишечной инфекции среди детей», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства приступили к расследованию причин возникновения группового заболевания, проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Отмечается, что состояние детей не вызывает опасений, заболевание проходит в легкой форме. За воспитанниками организовано медицинское наблюдение.

Приказом заведующей деятельность детского сада приостановлена. Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее в администрации республики сообщали о 15 воспитанниках, обратившихся за медицинской помощью предположительно с признаками пищевого отравления. По данному факту проводится проверка.

Напомним, в Мордовии по факту массового отравления 11 учащихся 1−8-х классов одной из общеобразовательных школ Саранска возбуждено уголовное дело.

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