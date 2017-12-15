Белый дом: Трамп и Путин обсудили «опасную ситуацию» в Северной Корее
Вашингтон, 15 декабря, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Ситуация в Северной Корее стала основной темой состоявшихся телефонных переговоров между президентами Российской Федерации и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, поступившем в РИА «Новости».
"Президенты также обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее», — заявила Сандерс.
Подробности беседы двух лидеров не приводятся.
15 декабря в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.
Отмечалось, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, лидеры двух стран обсудили важные вопросы российско-американских отношений.
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