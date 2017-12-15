Вашингтон, 15 декабря, 2017, 07:11 — ИА Регнум. Ситуация в Северной Корее стала основной темой состоявшихся телефонных переговоров между президентами Российской Федерации и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс, поступившем в РИА «Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин

"Президенты также обсудили совместную работу по разрешению очень опасной ситуации в Северной Корее», — заявила Сандерс.

Подробности беседы двух лидеров не приводятся.

15 декабря в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.

Отмечалось, что в ходе беседы, которая состоялась по инициативе американской стороны, лидеры двух стран обсудили важные вопросы российско-американских отношений.

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