Рубль чувствует себя комфортно
Москва, 15 декабря, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Торги на российском валютном рынке 14 декабря открылись ростом по иностранным валютам. В начале сессии курс рубля продемонстрировал смешанную динамику на фоне незначительного восстановления цен на нефть после её падения 13 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
С возобновившемся падением стоимости Brent с $63,12 до $61,99 (-1,8%) курс доллара отскочил от 58,54 руб. к уровню 58,92 руб. На американской сессии покупатели нефти отыграли все дневные потери, подняв цену на Brent до $63,40. Перед пятничным заседанием ЦБР рубль проигнорировал фазу восстановления нефтяных котировок, закрывшись на уровне 58,76 руб.
Пара евро/рубль в течение дня консолидировалась в диапазоне 69,20−69,63 (43 коп.). По итогам дня рубль подешевел к евро в четыре раза меньше, чем к доллару. Европейская валюта на мировом рынке оказалась под давлением после пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги и выхода американской статистики.
Сегодня, 15 декабря, Brent стоит $63,30 за баррель. Пока цена торгуется выше $62,00, курс рубля будет игнорировать её снижение.
Сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Банка России. Снижение/повышение ключевой ставки не оказывает влияния на рублёвые пары, поэтому наибольший интерес для трейдеров будет представлять пресс-конференция главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной по санкционным рискам.
Пара доллар/рубль находится на комфортном для себя уровне около 59 рублей. В ближайшие дни сильного ослабления рубля к инвалютам не стоит ожидать, поскольку спрос на ОФЗ остается высоким, а на следующей неделе он начнет получать поддержку от приближающегося налогового периода.
Напомним, 14 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысила на 14 коп. (+0,29%), до 58,76 руб., курс евро — на 4 коп. (+0,06%), до 69,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-10,3%), евро/рубль — 510,0 млн евро (+51,38%).
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