Москва, 15 декабря, 2017, 07:10 — ИА Регнум. Торги на российском валютном рынке 14 декабря открылись ростом по иностранным валютам. В начале сессии курс рубля продемонстрировал смешанную динамику на фоне незначительного восстановления цен на нефть после её падения 13 декабря, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С возобновившемся падением стоимости Brent с $63,12 до $61,99 (-1,8%) курс доллара отскочил от 58,54 руб. к уровню 58,92 руб. На американской сессии покупатели нефти отыграли все дневные потери, подняв цену на Brent до $63,40. Перед пятничным заседанием ЦБР рубль проигнорировал фазу восстановления нефтяных котировок, закрывшись на уровне 58,76 руб.

Пара евро/рубль в течение дня консолидировалась в диапазоне 69,20−69,63 (43 коп.). По итогам дня рубль подешевел к евро в четыре раза меньше, чем к доллару. Европейская валюта на мировом рынке оказалась под давлением после пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги и выхода американской статистики.

Сегодня, 15 декабря, Brent стоит $63,30 за баррель. Пока цена торгуется выше $62,00, курс рубля будет игнорировать её снижение.

Сегодня в центре внимания участников рынка находится заседание Банка России. Снижение/повышение ключевой ставки не оказывает влияния на рублёвые пары, поэтому наибольший интерес для трейдеров будет представлять пресс-конференция главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной по санкционным рискам.

Пара доллар/рубль находится на комфортном для себя уровне около 59 рублей. В ближайшие дни сильного ослабления рубля к инвалютам не стоит ожидать, поскольку спрос на ОФЗ остается высоким, а на следующей неделе он начнет получать поддержку от приближающегося налогового периода.

Напомним, 14 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысила на 14 коп. (+0,29%), до 58,76 руб., курс евро — на 4 коп. (+0,06%), до 69,29 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (-10,3%), евро/рубль — 510,0 млн евро (+51,38%).

Читайте также: Рублю добавили уверенности