Пекин, 15 декабря, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин назначил пятерых новых послов в рамках одобрения со стороны Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, сообщает 14 декабря агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Бай Тянь был назначен послом Китая в Малайзии, сменив на посту Хуан Хуэйкана.

Сяо Цянь стал новым послом в Индонезии вместо Сэ Фэна.

Яо Цзин сменил на посту посла КНР в Пакистане Сунь Вэйдона.

Тань Цзянь был возглавил дипломатическое ведомство Поднебесной в Эфиопии, переняв эстафету у Ла Ифаня.

Чжао Бэньтан уступил посольское место Ли Боажуну в Венесуэле.

Напомним, что предыдущая замена руководителей дипломатических ведомств Китая произошло в сентябре 2017 года. Тогда были заменены послы на Мальдивах, Бурунди и Таиланде. Возможно, новые назначения связаны с прошедшим в конце октября 2017 года XIX съездом Компартии Китая, который во многом стал поворотным.