Свежая кровь: Си Цзиньпин заменил послов КНР в пяти странах
Пекин, 15 декабря, 2017, 06:42 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин назначил пятерых новых послов в рамках одобрения со стороны Постоянного Комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР, сообщает 14 декабря агентство «Синьхуа».
Бай Тянь был назначен послом Китая в Малайзии, сменив на посту Хуан Хуэйкана.
Сяо Цянь стал новым послом в Индонезии вместо Сэ Фэна.
Яо Цзин сменил на посту посла КНР в Пакистане Сунь Вэйдона.
Тань Цзянь был возглавил дипломатическое ведомство Поднебесной в Эфиопии, переняв эстафету у Ла Ифаня.
Чжао Бэньтан уступил посольское место Ли Боажуну в Венесуэле.
Напомним, что предыдущая замена руководителей дипломатических ведомств Китая произошло в сентябре 2017 года. Тогда были заменены послы на Мальдивах, Бурунди и Таиланде. Возможно, новые назначения связаны с прошедшим в конце октября 2017 года XIX съездом Компартии Китая, который во многом стал поворотным.