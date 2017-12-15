Казань, 15 декабря, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Законопроект, регламентирующий порядок размещения мусоросжигательных заводов в Татарии, был доработан. В новой редакции ранее не поддержанной властями инициативы предложено запретить строительство таких объектов во всех населённых пунктах региона и заставить при выборе участка под завод отступать от их границ на 10 км. Актуальные поправки в свете планируемого строительства мусоросжигательного завода в Казани вносятся в Экологический кодекс региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорная свалка

Напомним, ранее депутат Госсовета РТ Артём Прокофьев уже вносил поправки в этот кодекс, но они не были поддержаны правительством региона. В первой редакции предлагалось место размещения мусоросжигательных заводов согласовывать с населением на референдуме и вводился запрет на строительство объекта в населённых пунктах, где свыше 100 тыс. жителей, а для городов, где от полумиллиона проживающих, предлагалось отступать 10 км. К числу последних относилась и Казань. Среди аргументов, звучавших в отрицательных отзывах на первый вариант законопроекта, чаще всего фигурировали обвинения в нарушении равенства прав граждан на благоприятную окружающую среду. Кроме того, брался под сомнение вариант с референдумом.

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Во второй редакции вопрос референдума был снят, а привязка по выбору места размещения в зависимости от количества проживающих убрана. В законопроекте даются определения мусоросжигательному заводу, твёрдым коммунальным отходам и вводится запрет на строительство во всех населённых пунктах.

В пояснительной записке к законопроекту автор отмечает, что сделанный в программе упор на мусоросжигание «ставит крест на развитии в стране технологий раздельного сбора и последующей переработки отходов». Хотя именно эта технология во всем мире считается самой перспективной для «мусорной сферы». Также уточнено, что технология, которую предлагает исполнитель казанского проекта, рассчитана на уже работающую систему сортировки мусора, которой в России практически нет.

«Отсутствие раздельного сбора, в том числе опасных отходов, и внятной системы предварительной сортировки может привести к тому, что в топку попадет то, что сжигать опасно или категорически нельзя», — отмечает Артём Прокофьев, добавляя, что данный вопрос был поднят на общественном совете при Росприроднадзоре в июле 2017 года и доводы компании-инвестора не убедили в первую очередь учёных.

Депутат также отметил, что опыт европейских стран, на который ссылаются власти и исполнители проекта, «не является приемлемым для современных российских условий, так как в Евросоюзе строго соблюдается и на законодательном уровне закреплена технология раздельного сбора и утилизации бытового мусора».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года стартовал пилотный проект «Энергия из отходов» (составная часть проекта «Чистая страна»), в задачи которого входит строительство мусоросжигательного завода в Татарии и четырёх аналогичных в Московской области. Ранее прошёл отбор исполнителей под них. Для республики было выбрано ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», которое учреждено «дочерней» компанией «Ростеха» — ООО «РТ-Инвест Финанс». Именно «Ростех» изначально назывался как самый реальный исполнитель данного проекта. Предварительная стоимость завода — 30 млрд рублей.

Татарскому мусоросжигательному заводу участок пока не выбран, называют несколько альтернатив, среди которых упоминалась и Казань. Подобное заявление вызвало яростный протест со стороны местных жителей и экологов. В регионе прошла серия пикетов и митингов, протест продолжается. Жители требуют соблюдать их права на благоприятную окружающую среду, что при строительстве мусоросжигательного завода в городе станет невозможным.

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