Нью-Дели, 15 декабря, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Подсчетом ущерба, который «Лаборатория Касперского» понесла на территории США, занимается руководство компании с привлечением международных юристов, сообщил журналистам Евгений Касперский.

Colin Хакер

Комментируя решение Вашингтона о законодательном запрете использования продукции компании американскими государственными структурами, глава лаборатории заявил:

«Мы сейчас подсчитываем тот ущерб, который понесли на территории США».

По его словам, он еще не готов уточнить, каким будет ответ Вашингтону.

«Мы работаем с нашими юристами и с международными юристами, и рассматриваем разные варианты, — сказал Касперский. — Пока я не готов комментировать, но молчать мы не собираемся».

Отметим, убытки «Лаборатории Касперского» на территории США связаны с тем, что пришлось закрыть подразделение компании, работавшее в Вашингтоне, — из-за запрета на использование госструктурами антивирусных программ компании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 декабря был обнародован оборонный бюджет США на новый финансовый год, в котором прописан запрет на использование продукции «лаборатории» американскими госструктурами.

Соавтор инициативы сенатор Джин Шахин указала, что «Касперского» нужно было давно запретить из-за его «связи с российскими спецслужбами».