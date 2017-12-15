Вашингтон, 15 декабря, 2017, 05:06 — ИА Регнум. Признание президентом РФ Владимиром Путиным на большой пресс-конференции высоких экономических показателей США стало одной из тем телефонных переговоров, инициированных главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Президент Трамп поблагодарил президента Путина за признание высоких экономических показателей Америки во время его ежегодной пресс-конференции», — сообщил в пресс-службе.

Напомним, в ходе большой пресс-конференции Путин, давая оценку деятельности Трампа, заявил, что работу американского президента лучше оценит электорат. Тем не менее можно отметить, что у Трампа есть очевидные успехи.

«Мы объективно видим достаточно серьёзные достижения. Посмотрите на рынки, как они выросли? Это говорит о доверии инвесторов к американской экономике, — сказал Путин. — Это значит, что они доверяют тому, что делает Трамп в этой сфере. При всём уважении к оппозиции Трампа, это объективные факторы».

Читайте также: Путин прокомментировал деятельность Трампа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря в пресс-службе российского президента заявили о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Трампа. Переговоры были инициированы американской стороной.