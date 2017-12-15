Якутск, 15 декабря, 2017, 03:31 — ИА Регнум. На расширенном заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 14 ноября 2017 года обсудили вопросы совершенствования законодательства о развитии Арктической зоны и снятия инфраструктурных ограничений Республики Саха (Якутия), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

В мероприятии приняли участие Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Олег Мельниченко, члены постоянного Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева, председатель постоянного комитета Ил Тумэн по вопросам местного самоуправления Василий Местников, председатель Контрольного комитета Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Александр Уаров, народные депутаты Владимир Членов, первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) — министр экономики Республики Саха (Якутия) Михаил Осипов, представители органов исполнительной власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

Председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Олег Мельниченко, приветствуя участников заседания, обратил их внимание на роль Республики Саха (Якутия) в экономике и обеспечении национальной безопасности Российской Федерации и отметил, что региональные особенности Якутии требуют особых правовых, организационных, финансовых мер для решения вопросов развития Арктических территорий.

В своем выступлении Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов остановился на показателях социально-экономического развития республики и заострил внимание сенаторов, представителей органов федеральной исполнительной власти на инфраструктурные ограничения региона, в частности в транспортном обеспечении, энергетике, связи. Ил Дархан подчеркнул, что одним из основополагающих вопросов снятия инфраструктурных ограничений является реализация проекта строительства моста через реку Лена в рамках формирования крупного транспортно — логистического центра.

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова отметила, что взаимодействие Совета Федерации и Республики Саха (Якутия) в разработке и совершенствовании федерального закона «о дальневосточном гектаре» является конструктивным, и выразила признательность за то, что Государственное Собрание (Ил Тумэн) отстаивало жесткую, твердую позицию республики, что позволило внести поправки в законопроект, далее изменения в Федеральный закон и работа в этом направлении продолжается.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

Галина Карелова сказала, что республика занимает самую активную позицию в законодательном обеспечении социального блока: здравоохранения, образования и представляет лучшие инновационные практики в этих сферах. Вице-спикер Совета Федерации подчеркнула, что практически нет ни одного законопроекта, по которому Республика Саха (Якутия) не высказала свою позицию, внося замечания, предложения.

Член Совета Федерации Екатерина Лахова указала на то, что Якутия для других регионов является примером активного участия общественных организаций, союзов, Общественной палаты в реализации социальных проектов.

Сенатор Николай Рыжков обратил внимание на то, что в Совете Федерации Якутию достойно представляют Александр Акимов, Вячеслав Штыров, и выразил поддержку в отстаивании интересов северян.

Первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, выступая с докладом, поднял самые острые вопросы, касающиеся развития арктических территорий Якутии.

Вице-спикер заострил внимание на то, что необходимо законодательное закрепление понятия «Арктическая зона Российской Федерации». В проектах федеральных законов, которые имеются на сегодняшний день, окончательно не определены критерии отнесения территорий к Арктической зоне.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

Анатолий Добрянцев напомнил, что в состав сухопутных территорий Арктической зоны РФ входят 5 прибрежных муниципальных районов республики. На выездном заседании Президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктиде при Совете Федерации Федерального Собрания, с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко, состоявшемся 26 июня 2015 года, обсуждался и нашел поддержку вопрос о дополнительном включении в состав Арктической зоны РФ восьми районов республики. Положительные заключения получены от Минобороны России, МПР России, Минтранса России, Минвостокразвития России, ФГКУ «Администрация Северного морского пути», Росгидромета, ведущих научных институтов РФ. Инициатива не поддержана Минэкономразвития России, которое исходит из того, что одним из ключевых факторов при определении состава Арктической зоны РФ является принадлежность территории к трассам Северного морского пути или нахождение на их территории портовой или обеспечивающей инфраструктуры.

Вместе с тем, в соответствие со Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года ключевыми факторами, оказывающими влияние на социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации, являются экстремальные природно-климатические условия. Восемь районов республики имеют не только схожесть природно-климатических условий с уже включенными пятью районами, но и отвечают имеющимся географическим и социально-экономическим критериям.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

Анатолий Добрянцев предложил внести изменения в Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года № 296 о составе сухопутных территорий Арктической зоны Российской Федерации.

Далее первый вице-спикер парламента Якутии заострил внимание участников заседания на то, что проект федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», который предусматривает создание опорных зон, не учитывает интересы коренных малочисленных народов Севера, проживающих на этой территории. Он предложил вернуться к рассмотрению первоначального проекта Федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации».

Анатолий Добрянцев подчеркнул то, что назрела необходимость в выработке подходов к установлению районных коэффициентов, учитывающих в совокупности природно-климатические, географические, социально-экономические и медико-биологические факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и жизнь человека в арктических и северных территориях Российской Федерации.

Парламентарий остановился на вопросе совершенствования законодательной базы Российской Федерации по предоставлению гарантий и защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера и указал на необходимость разработки федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера до 2025 года».

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

Первый вице-спикер парламента отметил, что нерешенным остается вопрос закрепления оленьих пастбищ за оленеводческими хозяйствами. Необходимо устранить противоречие федерального законодательства в части предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, занятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера для занятия северным домашним оленеводством. Парламентом Якутии разработан и направлен в Государственную Думу РФ проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросу приобретения прав на земельные участки лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами». Также Ил Тумэном разработан проект федерального закона «О государственной поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни».

Анатолий Добрянцев подчеркнул, что назрела необходимость актуализировать места традиционного природопользования и расширить перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера путем внесения изменений в распоряжение Правительства РФ № 631-р.

Первый вице-спикер Ил Тумэна указал на невозможность документального подтверждения принадлежности граждан к коренным малочисленным народам, что создает массу проблем в доступе к закрепленным законами льготам, приоритетам и правам. Введение положения о реестре коренных малочисленных народов Севера не решает вопросы о порядке отнесения граждан к коренным малочисленным народам, организации системы государственного мониторинга за состоянием коренных малочисленных народов Севера.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

«Принимая во внимание выше сказанное, прошу вас поддержать предложения Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в целях повышения уровня социально-экономического развития республики и реализации государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера», — подытожил Анатолий Добрянцев.

В своем выступлении первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) — министр экономики Республики Саха (Якутия) Михаил Осипов остановился на проблемах северного завоза и предложил в целях повышения эффективности и оптимизации северного завоза разработать федеральный закон, регламентирующий полномочия федеральных органов власти субъектов Российской Федерации, и предусмотреть меры государственной поддержки завоза продукции, товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности.

Михаил Осипов подчеркнул, что еще одним значимым проблемным вопросом является неудовлетворительное состояние жилищного фонда. Оценочная стоимость переселения граждан из ветхого, аварийного жилья составляет 90 млрд. руб. И такой объем финансирования превышает возможности региона. Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 24.05.2017 г. Правительству Российской Федерации поручено в срок до 01 июля 2018 г. внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона, предусматривающего создание с 01 января 2019 г. постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Вице-спикер Правительства Якутии призвал ускорить внесение проекта Федерального закона в связи с необходимостью приведения нормативно-правовых актов субъектов Российской Федерации в соответствие федеральному законодательству и своевременно реализовать новую программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года.

В ходе обсуждения вопроса заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев обратил внимание на отсутствие единой системы северного завоза и предложил создать специальное Агентство, которое будет заниматься консолидацией объемов, направлений завоза на основе выработки механизмов субсидирования. Вице-спикер Ил Тумэна также затронул вопросы законодательного обеспечения экологической безопасности уязвимой северной территории, защиты прав коренных малочисленных народов, в частности введения обязательной этнологической экспертизы при реализации недропользователями проектов на территории традиционного природопользования.

Председатель Контрольного комитета Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Александр Уаров поднял вопрос ускорения внесения изменений в статьи 33 и 81 федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части предоставления права оказания специализированной медицинской помощи медицинскими организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Народный депутат привел пример того, что республика отстояла малокомплектные школы, защищая интересы всех северян, и теперь Якутия настаивает на сохранении малокомплектных участковых больниц в районах Крайнего Севера.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации рассмотрели вопрос развития Арктической зоны Якутии

После обсуждения вопроса председатель Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации Олег Мельниченко подчеркнул, что предложения по развитию Республики Саха (Якутия) будут проанализированы и включены в Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», которое будет рассмотрено на 425-м заседании верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации.