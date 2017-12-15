Ярославль, 15 декабря, 2017, 09:27 — ИА Регнум. В ходе общения с журналистами Владимир Путин озвучил основные направления работы, на которых необходимо особенно сосредоточиться и руководству Ярославской области. В числе приоритетов — развитие социальной сферы и инфраструктуры, модернизация экономики. Об этом говорится в официальном комментарии губернатора Дмитрия Миронова итогов большой пресс-конференции президента России, поступившем в адрес ИА REGNUM.

Dmironov.ru Дмитрий Миронов

Все эти направления — основа стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста», которую мы сформировали и реализуем вместе с жителями. Мы понимаем, что без устойчивой ситуации в промышленности и сельском хозяйстве, без комфортных условий для ведения бизнеса невозможно дальнейшее развитие региона. И особенно важно, что Правительство области делает ставку на развитие именно высокотехнологичных отраслей, которые составляют базис нашей экономики», — отметил руководитель региона.

По мнению Дмитрия Миронова, развитие инфраструктуры — хорошие дороги и транспорт — являются основой развития Ярославской области.

Дорожная проблема остается одной из самых острых в области, хотя в этом году нам уже удалось сделать многое, чтобы сдвинуть ее решение с «мертвой точки». Мы вошли в федеральный проект «Безопасные и качественные дороги», при поддержке президента начали реконструкцию аварийного моста через Которосль в Ярославле».

Губернатор отметил многочисленные задачи в других отраслях, стоящие перед руководством области.

Людям нужна доступная и качественная медицина, особенно в отдаленных уголках региона. Мы должны заниматься профилактикой, создавать условия для занятий физкультурой и спортом. И здесь мы тоже очень серьезно продвинулись. Мы исправили ситуацию с очередями в детские сады, но за этим встала следующая проблема — региону нужны новые современные школы. Надо навести порядок в сфере ЖКХ, разобраться с недобросовестными управляющими компаниями. Много претензий к качеству питьевой воды, состоянию системы водоснабжения в целом», — перечислил главное Дмитрий Миронов.

По словам губернатора, над решением всех этих проблем ярославские власти работают в команде с Президентом России.

Главное для всех нас — это люди, их благосостояние и уровень жизни», — говорится в тексте официального комментария Дмитрия Миронова.

О чём говорил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря, можно узнать из текста трансляции, которую вело ИА REGNUM.