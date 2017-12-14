Вашингтон, 15 декабря, 2017, 01:44 — ИА Регнум. Решение Федеральной комиссии по связи (ФКС), отменяющее «сетевую нейтральность» интернета, приветствуют в администрации президента США, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

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«Администрация поддерживает усилия ФКС по отмене обременительных правил», — сказала Сандерс.

При этом представитель президентской администрации подчеркнула, что Белый дом — за «свободный и справедливый интернет».

Напомним, 14 декабря ФКС приняла решение отменить концепцию «сетевой нейтральности», действовавшую с 2011 года. Теперь интернет-провайдеры смогут осложнять пользовательский доступ к ряду ресурсов в интернете.

Как отмечают авторы инициативы, нововведение освободит американские госструктуры от необходимости «управления интернетом в ручном режиме», переложив функцию на провайдеров. Провайдеры должны будут информировать об этом пользователей.

Действовавший до сих пор принцип «открытого интернета» запрещал провайдерам блокировать сайты. Между тем ряд пользователей, напротив, считает, что именно теперь, после отмены «открытого интернета», сетевая свобода будет ограничена.

Отметим, что голосование в ФКС было инициировано после того, как в сети было размещено не соответствующее действительности сообщение о взрывном устройстве.