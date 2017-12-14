София, 15 декабря, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Посол России в Болгарии Анатолий Макаров не исключил возможности визита российского лидера Владимира Путина в Софию в 2018 году в связи с празднованием 140-летия окончания Русско-турецкой войны и освобождения Болгарии от османского ига, передаёт «Болгарское национальное радио».

Kremlin.ru Владимир Путин

При этом, как сообщается, российский посол отметил, что визит Владимира Путина непосредственно в день национального праздника Болгарии, 3 марта, не сможет состояться ввиду намеченных на 18 марта 2018 года выборов президента России.

Однако Макаров напомнил, что мероприятия, приуроченные к годовщине, будут проходить в Болгарии весь следующий год, и потому визит российского лидера возможен позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, совершить официальный визит в Болгарию в 2018 году Владимира Путина ещё в июне пригласил его болгарский коллега Румен Радев. В пресс-службе президента Болгарии тогда сообщили, что российский президент принял приглашение, однако точные сроки визита не согласовывались.

Отметим, что инициатива Румена Радева была с недовольством встречена некоторыми болгарскими депутатами и политиками, в том числе, бывшим президентом Росеном Плевнелиевым. Радев, в свою очередь, заявил, что не собирается идти «на компромисс с историей из-за одержимости кучки депутатов».

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