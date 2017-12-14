Женева, Швейцария, 15 декабря, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Завершившийся в городе Женеве (Швейцария) восьмой раунд переговоров по межсирийскому урегулированию не привел к желаемому результату, на брифинге заявил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Heinrich-Böll-Stiftung Стаффан де Мистура

Комментируя итоги «Женевы-8», спецпосланник заявил, что уже назначена дата следующих переговоров — они начнутся в январе 2018 года. Возможно, на них удастся добиться поставленных целей.

«Была упущена золотая возможность», — сказал де Мистура.

По словам политика, на переговорах представители Дамаска и оппозиции должны были обговорить 12 принципов будущего устройства Сирии, противодействие террору. В повестке также были конституция и выборы.

«Скажу прямо, мы не достигли этого на переговорах, — заявил де Мистура. — Другими словами: в действительности переговоров не было».

Напомним, 14 декабря в Женеве завершились переговоры по Сирии. В них принимала участие объединенная делегация так называемой умеренной оппозиции.

Встречи, в которой представители Дамаска и оппозиции сели бы за один стол переговоров, не было: де Мистура отдельно беседовал с каждой стороной.

На переговорах оппозиция выдвинула условие (прописано в коммюнике оппозиционной конференции в Эр-Рияде), согласно которому Башар Асад должен покинуть пост президента Сирии. Дамаск на переговорах потребовал отказаться от этого условия.