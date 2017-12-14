Ижевск, 15 декабря, 2017, 00:08 — ИА Регнум. В ходе заседания гордумы Ижевска депутаты приняли закон о бюджете города на 2018 год. Документ был одобрен в ходе публичных слушаний, прошел детальное обсуждение на постоянных комиссиях и фракциях Городской думы, рассмотрен на согласительной комиссии, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Удмуртии.

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Характеристики бюджета следующие: доходы планируются в размере 10,764 млрд рублей, из которых 6,144 млрд рублей составят безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов. Расходы запланированы в объеме 11,166 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 402 млн рублей или 3,6% от расходной части. Предельный объем муниципального долга утвержден в размере 5,14 млрд рублей.

По словам главы города Юрия Тюрина, бюджет на следующий год сложный, но сбалансированный. Сохранены все социальные обязательства, увеличены средства на благоустройство и содержание объектов улично-дорожной сети. Поставлена задача — снизить на 10% кредиторскую задолженность. Бюджетный дефицит намерены восполнять за счет реализации муниципального имущества, изыскивать дополнительные доходы.

Уточняется, что для пополнения доходной части бюджета утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества. В него вошли 65 объектов недвижимости общей площадь 21 тыс. кв метров, а также доли в ООО «Дом моделей» и «Производственный трест банно-прачечного хозяйства».

Напомним муниципальный долг Ижевска по состоянию на 1 декабря составляет 5,643 млрд рублей. Утвержденный верхний объем задолженности на 1 января 2018 года — 5,846 млрд рублей.

В структуре долговых обязательств доля коммерческих кредитов составляет 81,5% или 4,6 млрд рублей, объем бюджетных кредитов составил 1,043 млрд рублей или 18,5%. Расходы на обслуживание долга на указанную дату составили 456,4 млн рублей.

Ранее власти города утвердили основные принципы долговой политики на ближайшие три года. Согласно документу, планируется сократить объем обязательств по кредитам на 50 млн рублей к 2019 году.