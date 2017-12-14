Сосновый Бор, Ленинградская область, 15 декабря, 2017, 00:22 — ИА Регнум. В городе Сосновый Бор (Ленинградская область) специалисты-атомщики приступили к физическому пуску первого энергоблока Ленинградской АЭС-2, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Пуск энергоблока знаменует начало работы нового комплекса крупнейшей на Северо-Западе атомной электростанции.

Rosenergoatom.ru Ленинградская АЭС

В блоке нового поколения «3+» работает реакторная установка ВВЭР-1200, энергоблок отвечает всем международным и российским требованиям безопасности и обещает высокую эффективность. Его мощность составляет 1 тыс. 200 мегаватт. Это второй такой блок в стране и мире, другой установлен на Нововоронежской АЭС-2. Срок службы таких блоков увеличен вдвое, по сравнению с реакторами предыдущего поколения, и составляет 60 лет.

Неделю назад, 8 декабря, реактор загрузили свежим ядерным топливом, что необходимо для начала этапа физического пуска энергоблока. При этом продолжается строительство второго энергоблока станции. Только по завершении физического пуска на обоих энергоблоках начнется энергетический пуск. Ожидается, что промышленный запуск ЛАЭС-2 состоится в 2018 году. До этого времени установка будет работать на минимальной мощности для проведения необходимых измерений.

Предполагается, что с вводом ЛАЭС-2 из эксплуатации начнут выводить старые советские энергоблоки РБМК-1000, почти исчерпавшие свой трудовой ресурс. Их на ЛАЭС — четыре. Генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал происходящее сменой технологического поколения в атомной энергетике, которая происходит на наших глазах.

«Это инновационный проект, созданный на базе технологии, которая, с одной стороны, опирается на проверенные временем технические решения, а с другой — на все самые новые наработки в области эффективной эксплуатации и безопасности. ВВЭР-1200 — качественно новый блок, он вобрал в себя все инновационные решения, которые сегодня востребованы и в нашей стране, и за рубежом», — отметил он.

Читайте также: Ростехнадзор санкционировал запуск первого энергоблока ЛАЭС-2

ЛАЭС-2 возводят с 2008 года, над проектом работали АО «Атомэнергопроект», ФГУП «Спецстрой России», концерн «Титан-2». В 2015 году «Росэнергоатом» решил заместить блоки с реакторами типа РБМК-1000 на новые ВВЭР-1200.

Добавим, на сегодня доля Ленинградской АЭС в региональном объеме выработки электроэнергии составляет около 44,54%, в реальном объеме поставок потребителям — 53,53% в год. При этом Ленинградская АЭС за январь-ноябрь 2017 года выработала 24 млрд 002,17 млн кВтч электроэнергии. Сейчас на ЛАЭС работают все четыре энергоблока мощностью 1000 МВт каждый, они несут нагрузку в 3100 МВт.

Станция расположена в Сосновом Бору в 40 км западнее Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией уран-графитовыми ядерными реакторами канального типа на тепловых нейтронах РБМК-1000.