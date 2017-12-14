Саранск, 14 декабря, 2017, 23:23 — ИА Регнум. Все работы на строящемся в Саранске стадионе «Мордовия Арена» будут завершены в соответствии с условиями контракта. После завершения устройства кровли и монтажа временных трибун начнется финальная стадия — пуско-наладочные работы. Об этом заявил заместитель генерального директора ООО «ПСО «Казань» Дмитрий Догадов, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Мордовии.

Пресс-служба ПСО «Казань» Стадион «Мордовия Арена» сегодня

По его словам, сейчас в активную стадию перешло устройство кровли арены. На стадионе почти наполовину выполнен монтаж временных трибун. Несмотря на то, что билеты на данные места будут самими дешевыми, обзор с этих трибун будет ничуть не хуже, чем в ложах повышенной комфортности поскольку «Мордовия Арена» очень компактная. Трибуны максимально приближены к игровому полю, за счет чего достигается хороший обзор. Расстояние от центра поля до зрителей не превышает 90 метров.

Завершена черновая отделка внутренних помещений стадиона. Свыше половины всех офисов, лож, раздевалок уже готовы к проведению турнира. Подходит к концу установка лифтов.

Посаженный в конце сентября газон, по словам агронома компании-субподрядчика Николая Станиченко, «чувствует себя хорошо». Специальное осветительное оборудование позволило создать настоящие тепличные условия, чтобы трава укоренилась и окрепла.

В настоящее время на территории стадиона началось возведение временной инфраструктуры, где во время чемпионата мира-2018 будут располагаться медиацентр, кампауд телевещателей, зона логистики, центр волонтеров и многие другие вспомогательные службы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в рамках мундиаля на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня — между сборными Дании и Перу, 19 июня — между сборными Колумбии и Японии, 25 июня встретятся сборные Ирана и Португалии, 28 июня — Панамы и Туниса.