Москва, 14 декабря, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Организатор мероприятия обязан уведомлять администрацию и органы внутренних дел не менее чем за месяц до даты проведения массового мероприятия с количеством участников до 5 тыс. человек и не менее чем за 45 дней до проведения мероприятия с количеством участников свыше 5 тыс. человек. В противном случае его участники должны осознавать риск привлечения к ответственности за нарушение законодательства, предупреждают эксперты, опрошенные в четверг РАПСИ.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Акция Навального на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017 года

«Если проводится праздник, то его нужно согласовывать с властями, тем более если под его проведение маскируются общественные мероприятия или политический митинг. Вне всякого сомнения разрешение должно быть получено в соответствии с действующим законодательством. Возможно ли провести на Тверской детский праздник? Это общественное место, затрагивающее интересы других людей. Любое мероприятие в таком месте сказывается на жизни тысяч жителей и гостей столицы. Как это можно не согласовывать? Люди, которые читают такие сомнительные призывы, должны понимать, что идти на такие мероприятия и искать приключения себе — не стоит. Правоохранительные органы по закону обязаны будут сработать и человек может пострадать. Очевидно, что такие анонсы — обман и введение в заблуждение, чтобы привлечь аудиторию», — цитирует слова адвоката Александра Арутюнова РАПСИ.

В свою очередь заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Денис Паньшин напоминает, что любое мероприятие должно быть согласовано для того, чтобы власти могли обеспечить порядок и безопасность граждан.

«Если это проходит в городе и публичном месте, то без всяких поблажек и исключений все должно согласовываться. В противном случае с точки зрения законодательства это будет расцениваться как несогласованная акция, а зачем, если согласование никаких проблем не вызывает у нас. Не ясно, зачем некоторые идут на такой шаг. Скорее, это очередной способ от своего политического бессилия собрать граждан. Допускаю, на такой шаг идут из-за рисков слишком низкой явки, если мероприятие будет официальное. Такая вот попытка накрутить рейтинг», — сказал Денис Паньшин.

Эксперт также упомянул о наличии в праве аксиомы «незнание закона не освобождает от ответственности». По его словам, любой гражданин, посетивший подобное мероприятие даже не осознанно, рискует понести ответственность за такой шаг.

«К сожалению, люди могут просто стать невольными свидетелями происходящего, как это было в случае с Алексеем Навальным, когда он некорректно поступил однажды, собрав людей на Тверской», — привел пример Денис Паньшин.

Адвокат Максим Крупский также напоминает, что порядок проведения публичного мероприятия — вне зависимости от его содержания — является общим.

«Уведомление о проведении любого мероприятия имеет простую цель — обеспечение охраны безопасности пришедших граждан. Организация местных праздников и публичного мероприятия не пересекаются в установленных законом нормах, праздничное мероприятие не входит в понятие публичного мероприятия — акций, митингов, шествий. Я не помню прецедентов, чтобы под видом праздника проводился митинг, но в таком случае правоохранительные органы будут подобное мероприятие абсолютно обоснованно трактовать как публичное и несогласованное. Это, конечно, подвергает участников мероприятия риску быть задержанными, они должны это понимать сами», — сказал Максим Крупский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин в конце декабря планирует провести в сквере столицы праздничное мероприятие, в связи с чем призывает своих подписчиков в социальных сетях посетить его. По словам Яшина, на мероприятии будут выступать музыканты, раздаваться сувениры, а также будут разъясняться избирательные права граждан. Мэрия Москвы попросила столичную прокуратуру вынести предостережение Яшину, поскольку городская администрация усматривает в этом несогласованный митинг.

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