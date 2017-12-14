Москва, 14 декабря, 2017, 22:58 — ИА Регнум. Сообщения о якобы имевшем место перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве Сирии не соответствуют действительности, заявили 14 декабря в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны России Су-25

«Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное», — отметили в оборонном ведомстве.

По информации российских военных, 13 декабря пара штурмовиков Су-25, находясь на высоте 3300 метров, сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин на западном берегу реки Евфрат, когда стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22.

«Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25. Выполнявший на высоте 10 000 метров задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошёл к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», — сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что российские штурмовики Су-25 залетели в «координируемое» международной коалицией во главе с США воздушное пространство восточного берега реки Евфрат в районе населённого пункта Бу-Кемаль и были «незамедлительно перехвачены» двумя F-22, осуществлявшими прикрытие с воздуха наземных сил «партнёров».