Кострома, 14 декабря, 2017, 22:50 — ИА Регнум. Туристические агентства пополняют городскую казну на 700 — 800 тысяч рублей в год, сообщает Дума города Костромы. Депутаты считают эту сумму слишком маленькой.

Alexxx1979 Кострома. Красные ряды (Гостиный двор)

«Мы же в Золотом кольце, — удивилась заместитель Главы города, председатель комиссии по социальным вопросам Галина Дулина, — да и Кострома наша в золоте быть должна». Почему так мало денег (2% от городского бюджета) приносит туризм депутаты решили выяснить у туристических агентств на выездных встречах.

Также городские депутаты решили пройти «тропой туриста», чтобы понять, «чего туристам все-таки не хватает».

Задача Костромы «не быть однодневной экскурсией в туре до Ярославля, как это бывает в последнее время, а задержать туриста на ночевку, провести по музеям, ресторанам и оставить в гостинице», — говорится в сообщении Думы.

ИА REGNUM напоминает, что текущем году власти городов Золотого кольца России договорились вместе развивать туризм на популярном маршруте. Первым совместным проектом стало открытие вокзала «Кострома Сырная». В создании нового туристического объекта приняли участие костромичи и ярославцы.