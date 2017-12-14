Москва, 14 декабря, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил о том, что на выборы-2018 пойдет как самовыдвиженец. При этом он добавил, что рассчитывает на широкую поддержку граждан. По словам президента, кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока еще не определена.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы постоянно находимся в повестке президента и готовы заняться сбором подписей в поддержку нашего лидера. Во всех регионах есть активисты Народного фронта, которые готовы принять участие в этой значимой и ответственной для нас работе», — заявил Алексей Анисимов.

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