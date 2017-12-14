Генсек НАТО признался в особых отношениях с ЕС
Брюссель, 14 декабря, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об особых отношениях альянса со странами ЕС, на которые не повлияет даже выход Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.
Столтенберг отметил, что все «силы и возможности» военных ЕС и НАТО должны быть едины, потому что «есть только одна сила».
«Вместе мы сильнее», — заключил Столтенберг в речи на саммите европейских лидеров в Брюсселе.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 29 стран-членов НАТО продлили полномочия действующего Генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года, до 30 сентября 2020 года.
С предложением о продлении полномочий главы НАТО выступила министр оборны Германии Урсула фон дер Ляйен — по ее словам, Столтенберг не только «отлично справился с модернизацией НАТО», но и «полностью поддерживает Германию».