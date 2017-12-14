Брюссель, 14 декабря, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об особых отношениях альянса со странами ЕС, на которые не повлияет даже выход Великобритании из Евросоюза, передает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Столтенберг отметил, что все «силы и возможности» военных ЕС и НАТО должны быть едины, потому что «есть только одна сила».

«Вместе мы сильнее», — заключил Столтенберг в речи на саммите европейских лидеров в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 29 стран-членов НАТО продлили полномочия действующего Генерального секретаря Йенса Столтенберга на два года, до 30 сентября 2020 года.

С предложением о продлении полномочий главы НАТО выступила министр оборны Германии Урсула фон дер Ляйен — по ее словам, Столтенберг не только «отлично справился с модернизацией НАТО», но и «полностью поддерживает Германию».