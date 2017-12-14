Киев, 14 декабря, 2017, 22:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 декабря, на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, рассуждая о войне на Украине, выразил опасения относительно возможного повторения в Донбассе событий в югославской Сребренице.

U.S. Army Europe ВСУ

«На территории Донбасса созданы определенные военные, милицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции… Потому что если у них там не будет такой возможности, то резня и даже хуже, чем в Сребренице, будет осуществлена так называемыми националистическими батальонами. Их ничто не остановит, в том числе и обращение, как мне советовали некоторые западные коллеги (в случае развития подобных событий) в правозащитные международные организации», — заявил, в частности, Путин.

В то же время выяснилось, что украинские силовики изучают опыт Хорватии во время проведения операции «Буря» в Сербской Краине. Так, заместитель главы МВД Вячеслав Аброськин сообщил, что сегодня же, 14 декабря, глава Нацполиции Сергей Князев провел встречу с послом Хорватии на Украине Томиславом Видошевичем, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обсуждали задачи и специфику работы полиции при возвращении временно неподконтрольных территорий… Лично для себя сделал несколько выводов. Если мы хотим вернуть нашу землю, объединить наш единый народ, нам надо изучать опыт Хорватии», — информирует Аброськин.

Далее он отмечает, что в ситуации с Украиной и Донбассом «есть свои особенности» — в частности, это открытая граница с РФ — однако задача «объединения» все равно решаема.

«На мой взгляд, путь для объединения у хорватов был тяжелее, потому что были разные национальности и разные вероисповедания, но они все же объединились ради мира, покоя и целостности своего государства. Хорваты только начинали свое движение к независимости, а у нас позади уже двадцать пять лет современной государственности», — напомнил силовик.

Он также заявил, что с приходом украинской полиции в Донецк и Луганск «вернется безопасность».

«Как полицейский я услышал главный посыл, с которым должна зайти наша полиция в Донецк и Луганск — полицейские должны принести людям безопасность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Полностью согласен с этим. Знаю, что мы на верном пути и у нас все получится», — подчеркивает Аброськин.

Отдельно он отметил, что операция хорватской армии прошла при молчаливом согласии миротворцев ООН, которые стояли на линии разграничения и, казалось бы, должны были противодействовать нарушению этой линии.

Кроме того, сегодня же министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в очередной раз призвал Нацгвардию готовиться взять под контроль весь Донбасс в рамках «мирного плана деоккупации».

«Нацгвардия, как и другие правоохранительные органы, всегда будут вне политики. Ее задача охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно «оккупированных» территориях в рамках мирного плана по деоккупации», — сказал Аваков, передает пресс-служба украинского МВД.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2017 года Аваков также призывал силовиков быть готовыми к возвращению Донбасса. По его мнению, около 70% жителей Донецка и Луганска хотели бы вернуться под контроль Украины.

«Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских», — сказал тогда министр.

Также напомним, буквально за последние несколько недель войска Украины заняли в Донбассе сразу три небольших населенных пункта— Гладосово, Металлист (под Горловкой) и Викторовку (в районе Петровского, Старобешевский район). Такое значительное продвижение украинских сил произошло после назначения новым командующим «АТО» генерала Михаила Забродского, который ранее прославился командованием 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Продвижение ВСУ имело свою цену — за 13 дней декабря Украина потеряла 14 солдат убитыми по неофициальным данным (семь убитых и 14 раненых по официальным данным).