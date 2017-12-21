Пятигорск, Ставропольский край, 21 декабря, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Около месяца назад интернет всколыхнула новая «звезда» — Кирилл Терёшин, более известный как «руки-базуки». 21-летний житель Пятигорска закачал в свои руки шесть литров синтола (масло с добавлением обезболивающих веществ, увеличивающее объём мышц) и тут же привлек внимание общественности неестественным размером рук.

Скриншот страницы vk.com Кирилла Т Запись со страницы Кирилла Терёшина во «Вконтакте»

Скриншот страницы vk.com Кирилла Т Запись со страницы Кирилла Терёшина во «Вконтакте»

Попробуйте ввести в строку поиска имя «Кирилл», и первые несколько предложенных вариантов точно будут связаны с человеком-синтолом — именно так прозвали Терёшина пользователи сети. Объем бицепсов парня от химической смеси всё увеличивается, а с ним растет и популярность новоявленной «звезды». Кирилл уже стал героем многих новостей, видео, мемов и даже мультфильмов. Новая волна хайпа накатила на человека-синтола после выхода программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» с его участием.

«Через пару лет увидим в этой же программе, как ему ампутировали руки! И он будет сидеть там о помощи просить», — прокомментировала запись программы в YouTube Динара М.

Скриншот страницы YouTube Россия 1 Кирилл Терёшин в «Прямом эфире» с Андреем Малаховым

Неестественно объемные мышцы, фиолетовые растяжки и красная кожа вызывают далеко не восхищение. Однако Кирилл радуется каждому новому сантиметру, прибавленному в объёме. Ежедневные порицания не останавливают парня от новых уколов химической смеси. А между тем, под кожей «рук-базук» — даже не оригинальный синтол, а самостоятельно сваренная смесь из оливкового масла, спирта и лидокаина. Подобные эксперименты плохо сказываются на здоровье — уже сейчас температура тела выше 38 градусов стала постоянным спутником Кирилла. Однако его это совсем не беспокоит, ведь, по словам Терёшина, организм просто привыкает к инородному веществу, и скоро это пройдет.

Пользователи соцсетей всё гадают, когда же взорвутся «руки-базуки», и в то же время провоцируют парня продолжать эксперименты над своим телом. На днях Кирилл решил удовлетворить запросы аудитории и выложил фотографию с подписью «Хана базукам», на которой его руки перевязаны полиэтиленовыми пакетами и полотенцами. Такой поворот вызвал бурную реакцию не только у подписчиков человека-синтола, но и у многих СМИ. Однако уже на следующий день Терёшин вновь предстал перед своими зрителями с целыми и невредимыми руками. Такой PR-ход оказался действительно успешным.

«Его жизнь, как офигенный сериал, наблюдаю с попкорном, чем всё закончится», — пишет в Instagram Кирилла пользователь moreandmore.

Скриншот страницы vk.com Кирилла Т Cтраница Кирилла Терёшина в «Вконтакте»

Глядя на все это, возникает закономерный вопрос: чем вызвано такое желание трансформироваться, стать «фриком»? Как признался Кирилл, раньше у него был комплекс относительно своего телосложения. Худой и ничем не выделяющийся парень решил изменить ситуацию и отправился в спортзал, однако за год армии масса тела вновь куда-то ушла, и тогда парень решил обратиться к более «действенному» способу. Неужели причина такого поведения действительно лежит в комплексах? Возможно, они и стали первоисточником подобных действий, но сейчас Кириллом движет явно не желание сделать свои мышцы привлекательными. Погоня за славой и деньгами доходит до абсурда, однако сам Терёшин отрицает, что здесь замешана финансовая сторона.

Поверить в слова парня тяжело, исходя хотя бы из размеров его заработка. Пользуясь своей популярностью, Кирилл записывает видео-приветы и участвует в рекламе. Совсем недавно один видео-привет стоил 3 тыс. рублей, однако рост мышц прямо пропорционально связан с ценами, поэтому сейчас человек-синтол готов передать привет и показать свою фирменную двоечку уже за 4 тысячи. В день молодой человек записывает не одно и даже не десять видео. Как признался Терёшин, в начале своей интернет-карьеры он зарабатывал 15 тыс. рублей в день, сейчас сумма увеличилась вдвое. Прибавьте к этому участие в рекламе для различных компаний, а также съемки в «Прямом эфире», за которые Кирилл получил 100 тыс. рублей. Как рассказал молодой человек, за первые две недели своей популярности он заработал 1 млн рублей. Можно предположить, что сейчас эта сумма увеличилась как минимум вдвое.

Предложения поучаствовать в различных проектах доходят до абсурда. В интервью YouTube-каналу «The Люди» Терёшин рассказал, что ему предложили сняться в американском порнофильме и пообещали за это $350 тыс. Кирилл отказался, однако обосновал свое решение весьма странно:

«Я отказался, потому что я не люблю в эротике сниматься, это не мое, это относится к другой ориентации. Я не знаю, с кем там надо было сниматься, но я не хочу голым сниматься. Я считаю это за педофилию».

Скриншот YouTube страницы The Люди Кирилл Терёшин в интервью с ведущим «The Люди» Руки-Базуки -3 «Не взяли в армию на контракт»

Из ответа Терёшина видно, что в терминах он, мягко говоря, плавает, как и в собственном ходе мыслей. При этом «человек-синтол» даже не отрицает, что невежественен, книгу, по его собственному признанию, в последний раз он видел в школьные годы, да и то учебник. Впрочем, цель парня — полностью трансформировать свое тело, а именно накачать синтолом ноги, грудь и спину, забить все тело татуировками, изменить цвет глаз и разрезать язык, чтобы сделать его похожим на змеиный. Терёшин уже приступил к изменениям и покрасил волосы в ярко-фиолетовый и желтый цвета.

«Жалко парня, у него какая то психологическая травма. Для чего вся эта дурь?﻿» — прокомментировал видео Минелай С.

Нежелание быть «как все», ходить на работу и добиваться внимания чем-то, помимо внешности, могут сыграть злую шутку. Осознает ли это Кирилл Терёшин? Маловероятно. К чему в итоге приведет такое издевательство над собственным телом, остается только догадываться. И надеяться, что исход не будет летальным.