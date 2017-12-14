Москва, 14 декабря, 2017, 21:14 — ИА Регнум. В ряде районов Москвы 14 декабря вновь появился неприятный запах в воздухе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

«По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов», — написал Собянин.

Напомним, жалобы на неприятный запах в воздухе с 8 декабря начали поступать от жителей Москвы, Химок, Лобни, Мытищ, Балашихи.

11 декабря в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора сообщили, что причиной появления посторонних запахов могли явиться меркаптаны и их производные. Как уточнили в ведомстве, основными источниками меркаптанов могут быть объекты нефтеперерабатывающей и газовой промышленности, а также объекты энергетики.

Сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха по 37 адресам в девяти административных округах Москвы и провели около 2500 исследований, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ зафиксировано не было.

Вместе с тем конкретного источника загрязнения источника загрязнения воздуха установлено не было. Для продолжения мониторинга правительством Москвы была создана специальная рабочая группа.