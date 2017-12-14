Саранск, 14 декабря, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил благодарность главе Саранска Петру Тултаеву. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Тултаеву Петру Николаевичу — председателю совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», главе городского округа Саранск», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, Петр Тултаев ранее был награжден званием Заслуженный работник культуры Мордовии, получил благодарность министра культуры и массовых коммуникаций в 2006 и 2007 годах, в 2008 — благодарность президента РФ. Также он удостоен Ордена Славы III степени «за огромный вклад в развитие национальной культуры» в 2011 году.