Вашингтон, 14 декабря, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Вице-президент США Майкл Пенс отложил визит на Ближний Восток не из-за резкой реакции со стороны Палестины, а по «внутренним» причинам, передает Reuters.

Michael Vadon Майкл Пенс

Согласно заявлению Белого дома, в ближайшее время Пенс может быть вызван в Конгресс для комментариев по вопросам налогового законодательства, в связи с чем ему пришлось отложить поездку на несколько дней.

«Мы не знаем, будет ли необходимо его выступление, но мы не хотели бы, чтобы ему пришлось возвращаться из другой части света», — сообщила пресс-секретарь Пенса Алисса Фарах.

Также пресс-секретарь сообщила, что первым пунктом назначения в поездке Пенса на Ближний Восток станет Египет, а затем вице-президент все-таки доберется в Израиль.

«Он с нетерпением ожидает конструктивных бесед с премьер-министром Нетаньяху и президентом Сиси, чтобы подтвердить приверженность президента Трампа нашим партнерам в регионе», — заключила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, после признания президентом США Дональдом Трампом Иерусалима столицей Израиля президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что отказывается от переговоров с вице-президентом Пенсом, которые должны были состояться в Вифлееме 18 декабря.