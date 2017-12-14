Саранск, 14 декабря, 2017, 20:46 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия и Общественная палата Мордовии подписали соглашение о взаимодействии. Подписи под документом поставили глава ЦИК республики Александр Косов и Сопредседатели ОП Олег Каштанов и Анатолий Солдатов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Документ подписан в целях подготовки и проведения на территории республики предстоящих выборов президента Российской Федерации и последующих выборов и референдумов, а также для обеспечения и защиты избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории Мордовии.

Основным направлением взаимодействия является организация осуществления общественного контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России, проживающих в Мордовии.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в части развития правовой культуры и электоральной активности избирателей, участников референдума в регионе, а также обучения членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года. Президент будет избран на шестилетний срок. О своем участии в выборах заявил действующий глава государства Владимир Путин.

Ранее высказали намерения баллотироваться на пост президента телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.