Москва, 14 декабря, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак, которая намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ, о судьбе оппозиционного блогера Алексея Навального, который также считает, что может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России. Вопрос был задан Собчак сегодня, 14 декабря, на большой пресс-конференции Владимира Путина.

Николай Присяжнюк ИА Красная Весна Акция Навального на Тверской улице в Москве. 12 июня 2017 года

Собчак заявила, что хотела бы спросить о политической конкуренции в России. Она заявила, что оппозиция якобы сталкивается с давлением со стороны власти. В качестве примеров такого давления она привела деятельность оппозиционного блогера Навального, против которого были возбуждены уголовные дела. Собчак считает, что дела эти были сфабрикованы для того, чтобы лишить Навального возможности избираться в президенты.

Вспомнила телеведущая и о себе. Она отметила, что также собирается выдвигаться в президенты, но столкнулась с некоторыми сложностями, связанными с арендой помещений для своей предвыборной кампании. В этом тоже, по мнению Собчак, виновата власть.

«Люди понимают, что быть оппозиционером в России — это либо тебя убьют, либо тебя посадят, или произойдёт ещё что-либо в этом духе. Мой вопрос в связи с этим: почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?» — спросила телеведущая с политическими амбициями.

Путин ответил, что власть в России ничего и никого не боится, но всегда будет стоять на страже национальных интересов. Что касается политической конкуренции, то для этого нужна внятная и дееспособная оппозиция.

«Оппозиция должна выйти с ясной и понятной людям программой позитивных действий», — сказал президент.

Он также напомнил Собчак, которая намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, о её «программе».

»Вот вы идете под лозунгом «Против всех!» Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?» — спросил Собчак президент.

Что касается Навального, о судьбе которого спрашивала Путина Собчак, то российский лидер четко дал понять, что власти не буду сидеть и смотреть сложа руки, как под прикрытием «политической конкуренции» занимаются прямой деструкцией государства и общества.

«По поводу персонажей, о которых вы тут упомянули (Навальный — ИА REGNUM ). Вот уже ставили тут вопрос про Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких Саакашвили? Вот те, кого вы назвали — это Саакашвили, только в российском издании. И вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? Вы хотите, чтобы мы переживали от одного майдана до другого? Чтобы у нас были попытки государственных переворотов?» — ответил президент.

Он напомнил, что Россия всё это уже проходила, и никто не хочет возвращения таких времен. Путин выразил уверенность, что подавляющее большинство граждан России этого не хочет и этого не допустит.

Также российский лидер подчеркнул, что власть в стране не должна допускать деструкции государства.

«Власть не должна быть похожа на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в какую-то мутную лужу, из которой олигархи ловят для себя золотую рыбку, как это у нас в 90-х годах было и как сейчас на Украине происходит. Мы же не хотим второго издания сегодняшней Украины для России? Нет, не хотим, и не допустим», — закончил разговор с Собчак Владимир Путин.