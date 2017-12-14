Тула, 14 декабря, 2017, 20:18 — ИА Регнум. «Президент в очередной раз показал: страна в надежных руках», — так прокомментировал итоги ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, состоявшейся 14 декабря, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы главы региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Пресс-конференция Владимира Путина

Сегодня, 14 декабря, состоялась большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина — уже тринадцатая по счету. В этом году на встречу с президентом РФ было аккредитовано рекордное число журналистов — более 1600. Пресс-конференция продлилась 3 часа 42 минуты, президент ответил на 65 вопросов.

«Ежегодная пресс-конференция нашего президента стала хорошей традицией. Из первых уст не только журналисты, но и все жители страны смогли получить ответы на самые актуальные вопросы. У нас огромная страна, очень разная и вопросы разные. У каждого региона — своя специфика», — отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Но что нас всех объединяет и что я особо отметил в выступлении президента — он очень большое внимание уделил вопросам поддержки семьи, защиты материнства и детства, развития здравоохранения, образования. Это расширение программы материнского капитала, ежемесячные выплаты и многие другие меры поддержки. Это создание сети центров одаренных детей, технопарков «Кванториум» и т.д. Все это — инвестиции в человека. Это и есть Россия, устремленная в будущее. Своими ответами президент в очередной раз показал: страна в надежных руках», — считает тульский губернатор.