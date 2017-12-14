Москва, 14 декабря, 2017, 19:35 — ИА Регнум. Россельхознадзор ввёл временный запрет на ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки после обнаружения опасного жука в чае из южноазиатской страны. Об этом 14 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Сбор чая. Шри-Ланка

«При проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля партии чая в количестве 18,1 тонны происхождением Шри-Ланка, в упаковочном материале был выявлен особо опасный карантинный для России объект — капровый жук (Trogoderma granarium Ev.), отсутствующий на территории ЕАЭС», — сообщили в Россельхознадзоре.

Отмечается, что капровый жук является одним из самых опасных в мире многоядных вредителей запасов продукции растительного происхождения. В странах Африки имели место случаи, когда капровый жук уничтожал до 70% хранимой продукции.

По оценкам Россельхознадзора, потери от заноса данного вредителя на территорию России могут составить десятки миллиардов рублей. Так, в 1987—1989 годах на ликвидацию всего двух очагов капрового жука в Ставропольском крае было затрачено 6 млн рублей, что в текущих ценах составляет более 416 млн рублей.

«Во избежание заноса и распространения по территории России указанного карантинного объекта Россельхознадзор с 18 декабря вводит временные ограничения на ввоз в Россию всей растительной продукции происхождением Шри-Ланка до проведения переговоров и разъяснения ситуации с компетентной службой страны», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что партии продукции из Шри-Ланки, отгруженные до 18 декабря и находящиеся в пути следования, могут быть допущены ко ввозу на территорию России по результатам лабораторных анализов.