Польша, 15 декабря, 2017, 05:11 — ИА Регнум. Ситуация в польском городе Калиш может стать прецедентной. Советское солдатское кладбище, расположенное там, дважды становилось жертвой вандалов, которые повреждали надгробные плиты. Подвести мемориальный комплекс-захоронение под закон о декоммунизации пытается советник Кшиштоф Шчислый. Вместо того чтобы обеспечить нормальный уровень безопасности, провести реставрационные работы и почтить память советских солдат, павших за свободу Польши, упомянутый сотрудник администрации Калиша предпочитает устраивать провокации, ссылаясь на то, что на советском солдатском кладбище имеются «запрещенные законом символы».

Kalisz.naszemiasto.pl / Andrzej Kurzyński Калиш. Поляки, забывшие, кто освобождал их страну

Всего в Польше есть 1875 кладбищ и захоронений советских солдат, за последние 17 лет на их содержание было выделено 20 млн злотых (примерно 330 млн рублей). Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк выступил с заверением, что все акты вандализма против захоронений советских солдат в Польше будут преследоваться в судебном порядке. Стоит упомянуть и о благородном жесте Ассоциации «Курск» под руководством Ежи Тыца, проявившей инициативу по уходу за могилами советских солдат в городе Прошовец. Ассоциация существует девять лет и за это время отреставрировала немало мемориальных объектов и военных кладбищ, по большей части имеющих отношение к Советской армии. Следование же христианским ценностям в данном случае стало здоровой альтернативой пропагандистскому закону о декоммунизации.

Узнайте подробности: Разная Польша: одни хотят сохранить советские кладбища, другие — снести их

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