Воронеж, 15 декабря, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Данные Росстата и Воронежстата о числе смертельных случаев по причине алкогольных отравлений разнятся (215 и 280 человек за текущий год), однако факт налицо: эта причина смертности есть, она делает Воронеж лидером по данному показателю в ЦФО и в ближайшее время может стать более частой. О причинах происходящего пишет редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.

Пьянству — бой! Советский плакат

По данным Воронежстата, за истекшие месяцы 2017 года число смертей от алкогольных отравлений снизилось на 84 случая, что тем не менее оставляет Воронежскую область в лидерах по этому показателю как в своем федеральном округе, так и во всей стране, уступая только Московской и Свердловской. В соседней, например, Белгородской области алкогольное отравление стало причиной смерти 16 человек, в Курской — 25, в Орловской — только 38. Небольшие относительно Воронежской области цифры показывают Брянская, Владимирская, Костромская области (83, 107, 86 соответственно). Эти области, особенно Белгородская, известны мерами по снижению алкоголизации населения. А в Магаданской области, еще недавнего считавшейся одним из самых алкоголизированных регионов, в 2016 году было два случая, а за истекшие месяца 2017-го — ни одного.

Проблема в части контроля за распространением алкоголя налицо. Всяческие настойки для «наружного» применения продавали в табачных киосках Воронежской области вплоть до последнего времени, причем владел данными киосками бывший депутат облдумы. Некоторые аптеки буквально специализировались на настойке боярышника. Пивные ларьки превышают численностью продовольственные магазины, находясь в жилых домах, на остановках транспорта, у студенческих общежитий. Попытки законодательно повлиять на ситуацию были, однако пивное лобби взяло над здравым смыслом депутатов верх.

Каков новый «тренд» Воронежской области, способный вскоре буквально взвинтить статистику, читайте в статье: Ложь, большая ложь и алкогольная статистика

Обратите также внимание на другие статьи Зои Емельяновой по региональной проблематике.