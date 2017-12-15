Пивное лобби сильнее голоса депутатского рассудка?
Воронеж, 15 декабря, 2017, 04:12 — ИА Регнум. Данные Росстата и Воронежстата о числе смертельных случаев по причине алкогольных отравлений разнятся (215 и 280 человек за текущий год), однако факт налицо: эта причина смертности есть, она делает Воронеж лидером по данному показателю в ЦФО и в ближайшее время может стать более частой. О причинах происходящего пишет редактор ИА REGNUM Зоя Емельянова.
По данным Воронежстата, за истекшие месяцы 2017 года число смертей от алкогольных отравлений снизилось на 84 случая, что тем не менее оставляет Воронежскую область в лидерах по этому показателю как в своем федеральном округе, так и во всей стране, уступая только Московской и Свердловской. В соседней, например, Белгородской области алкогольное отравление стало причиной смерти 16 человек, в Курской — 25, в Орловской — только 38. Небольшие относительно Воронежской области цифры показывают Брянская, Владимирская, Костромская области (83, 107, 86 соответственно). Эти области, особенно Белгородская, известны мерами по снижению алкоголизации населения. А в Магаданской области, еще недавнего считавшейся одним из самых алкоголизированных регионов, в 2016 году было два случая, а за истекшие месяца 2017-го — ни одного.
Проблема в части контроля за распространением алкоголя налицо. Всяческие настойки для «наружного» применения продавали в табачных киосках Воронежской области вплоть до последнего времени, причем владел данными киосками бывший депутат облдумы. Некоторые аптеки буквально специализировались на настойке боярышника. Пивные ларьки превышают численностью продовольственные магазины, находясь в жилых домах, на остановках транспорта, у студенческих общежитий. Попытки законодательно повлиять на ситуацию были, однако пивное лобби взяло над здравым смыслом депутатов верх.
Каков новый «тренд» Воронежской области, способный вскоре буквально взвинтить статистику, читайте в статье: Ложь, большая ложь и алкогольная статистика
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