Санкт-Петербург, 14 декабря, 2017, 18:25 — ИА Регнум. Завершена проходка тоннеля метро от будущей станции «Горный институт» («Большой проспект») до будущей станции «Театральная» на строящемся участке Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии Петербургского метрополитена. Об этом сообщил 14 декабря петербургский «Метрострой».

Metrostroy-spb.ru Проходка тоннеля к станции «Театральная»

Напомним, в конце октября глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин говорил о том, что строящаяся станция «Театральная» может временно стать станцией-призраком, поскольку строительство следующей за «Театральной» станции «Горный институт» («Большой проспект») идет быстрее.

Таким образом, пуск нового участка Лахтинско-Правобережной линии («Спасская» — «Театральная» — «Большой проспект») возможен без остановки на «Театральной», запуск которой запланирован в 2019 году.

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Как сообщили 14 декабря в «Метрострое», тоннелепроходческий комплекс с февраля этого года прошел от станции «Горный институт» 2204 погонных метра и завершил работу у станции «Театральная». Щит будет демонтирован и в дальнейшем использован в проходках на других строящихся линиях.

Освободившиеся с участка специалисты перейдут на станцию «Беговая» Невско-Василеостровской линии, которая в ускоренном темпе достраивается к началу Чемпионата мира 2018 года по футболу. Она станет частью продолжения третьей линии метро — от «Приморской» через «Новокрестовскую» (у стадиона «Санкт-Петербург») к «Беговой».

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Одновременно продолжается строительство двух перегонных тоннелей диаметром 5,63 метра, соединяющих станции «Спасская» и «Горный институт». Окончание проходки намечено на весну 2018 года. В апреле 2018 года начнется монтаж комплекса «Аврора», с помощью которого будет сооружаться наклонный ход станции «Горный институт», а также продолжится сооружение перегонных тоннелей на участке «Театральная» — «Спасская» и самих станционных комплексов.