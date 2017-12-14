Калуга, 14 декабря, 2017, 18:23 — ИА Регнум. В Калужской области депутаты комитета по агропромышленному комплексу регионального Заксобрания под председательством Елены Лошаковой поддержали проект обращения к премьер-министру России Димитрию Медведеву с предложениями по совершенствованию системы оплаты коммунальных услуг для своевременного расчёта с поставщиками. Об этом 14 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ Заксобрания Калужской области.

Zskaluga.ru На заседании комитета по АПК калужского областного парламента

Как отмечено в обращении, в регионах остро стоит вопрос задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями, так как несвоевременность расчётов приводит к появлению и росту долгов.

По мнению калужских парламентариев, проблему можно решить, создав в Калужской области единый расчётный центр, который будет аккумулировать все платежи жителей и поддерживать баланс с поставщиками. Тем не менее создание и наделение центра полномочиями осложняется отсутствием необходимых механизмов регулирования, закрепленных федеральным законодательством.

Депутаты напомнили, что в 2016 году министерством строительства РФ был подготовлен проект закона, которым предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ в части перехода к новой системе договорных отношений между потребителями услуг и ресурсоснабжающими организациями. Законопроект также предусматривал создание в субъектах единого расчётного центра и наделение его необходимыми полномочиями. Тем не менее документ до настоящего времени не внесён в Госдуму РФ.

Напомним, 14 декабря журналист портала «Калуга-24», депутат городской думы Калуги Владислав Сахарчук во время пресс-конференции Владимира Путина обратил внимание президента на недобросовестную деятельность региональных управляющих компаний, которые занимаются сбором денег с населения, но не расплачиваются с ресурсоснабжающими организациями, а затем «банкротятся» и исчезают. По словам Сахарчука, на местах объективно не справляются с проблемой — она требует реакции федеральных властей.

Напомним, по состоянию на конец ноября 2017 года задолженность калужских муниципальных образований и предприятий жилищно-коммунального хозяйства за газ составила 368 млн рублей. Большинство должников — это предприятия и управляющие компании Калуги.

Ранее губернатор области Анатолий Артамонов рекомендовал главам муниципалитетов усилить работу с должниками и проводить её в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

«Долги накапливаются из-за того, что управляющие компании вовремя не рассчитываются с «Водоканалом» и «Теплосетью». Всё взаимосвязано. Земля должна гореть под ногами у тех, кто пришёл на рынок управления жилым фондом для того, чтобы воровать деньги граждан. Их имена должны быть известны всем. Нужно на каждом подъезде размещать информацию о том, что этот дом находится в управлении недобросовестной компании, с указанием фамилии её руководителя», — заявил калужский губернатор.