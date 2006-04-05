Москва, 14 декабря, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Намерение России укреплять экономические связи с Китаем, о котором заявил Владимир Путин на своей пресс-конференции, позволит Москве увидеть и взять положительный пример государственного управления со своего юго-восточного соседа. Об этом 14 декабря заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеркало

«Внешнюю политику мы поддерживаем. Путин очень обстоятельно и профессионально изложил взгляд. Стратегическое партнёрство с Китаем — это и для Путина пример, как страна, которая недавно занимала 3% ВВП мира, сейчас имеет 18%. Наша имела 20%, а теперь имеет 3%. Это большой пример, как можно решать проблемы», — заявил Зюганов.

Однако лидера КПРФ разочаровало то, что Путин в своём выступлении фактически «выгораживал правительство». При том, что очень важно нарисовать образ будущего страны именно сейчас, особенно на фоне усиливающегося санкционного давления — так, в частности, новые неприятности Москву могут ждать в начале февраля, когда США опубликуют доклад о российских офшорах.

«За шесть лет потеряли 8% ВВП — самый большой спад. Я был просто удивлён, что он, согласно своим указам, ставил задачу по производительности увеличить (показатель) в 1,5 раза! На деле 1−2% в год — провалили полностью. Обещал 25 млн высокотехнологичных рабочих мест! За 2016 год потеряли 1,5 млн из них, не выполнили на 40% программу, надо вкладывать инвестиции, а оказалось, что их нет. Теперь сидим у разбитого корыта — не знаем, что делать с обновлением техники — уже и в «Газпроме» износ достиг 55%», — заявил Зюганов.

По его словам, идя на выборы, Путин просто обязан понимать, что внутриполитический курс, проводимый правительством, обрекает российское население на дальнейшее снижение основных доходов.

«Полстраны живёт на 15 тыс. рублей и менее. У нас есть деньги, есть мощности, есть ресурсы. Они сегодня честно не распределяются. Я надеялся, что он здесь всей стране скажет, что мы введём прогрессивную шкалу налогов — у американцев верхняя планка 40%, у немцев 45%, у шведов ещё выше. А у нас 13%. В прошлом году 200 богачей на 100 млрд увеличили доходы, а остальные беднели», — возмутился лидер КПРФ.

«Я считаю, что у президента есть возможность выправить эту ситуацию в ходе выборной кампании. И мы готовы предложить реальную программу — а то Путину стыдно соперничать с Собчак и Жириновским», — подчеркнул он.