Ярославль, 14 декабря, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Проект «Решаем вместе» стал формой реализации идеи инициативного бюджетировании, популярной в последнее время во власти, а заодно и предвыборным проектом губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. Проекту уделяется много внимания — существует проектный офис, работает сайт, о нём рассказывают СМИ. ИА REGNUM провело опрос среди своих читателей об отношении к этому проекту.

Yarregion.ru Материалы проекта «Решаем вместе»

63,5% от числа принявших участие в опросе считают, что проект «Решаем вместе» является элементом формирования позитивного образа власти. При этом, по их мнению, власть без всякого PR должна исполнять свои обязанности по улучшению качества жизни ярославцев.

Саму идею проекта, как реальной программы малых дел, одобрили 23,1%, однако 17,3% в этой же группе считают, что подход к реализации проекта необходимо принципиально изменить.

Лишь 5,8% ярославской аудитории ИА REGNUM относится к ошибкам власти и подрядчиков как к неизбежному сопровождению активной деятельности. 5% принявших участие в опросе вообще не знают о существовании проекта «Решаем вместе».

В правительстве Ярославской области конкретные результаты опроса комментировать не стали, но отметили, что идеология проекта инициативного бюджетирования как раз в диалоге с жителями, это соответствует дословному переводу «PR» — связи с общественностью.

«В этом году в губернаторской программе «Решаем вместе» приняло участие порядка 50 тысяч человек — это только непосредственно очные собрания, на которых принимались решения, куда направлять средства, какие объекты включать. Всего же, людей, кого, так или иначе, затронул проект, гораздо больше. Это все жители региона, кто живет в благоустроенных по проекту дворах, пользуется общественными пространствами, посещает объекты культуры, спорта и образования, в которых в этом году прошли работы. Проект продолжается. В районах области уже началось общественное обсуждение объектов следующего года», — говорится в официальном комментарии правительства Ярославской области.

По мнению власти, продолжение проекта и общественное обсуждение новых объектов вызывает неподдельный интерес у жителей, потому что это вопросы, которые непосредственно волнуют людей — это те локальные проблемы, в решении которых они готовы принимать участие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, реализация проекта «Решаем вместе» вызывает вопросы у жителей области. Например, жители Переславля-Залесского остались недовольны ходом работ по благоустройству двора на улице Кроасноэховская — власти официально отчитались об окончании работ на объекте в то время, когда благоустройство и строительство хоккейного корта ещё не были завершены.

Стоит отметить, что проект «Решаем вместе» является одновременно и партийным проектом «Единой России». О необходимости повысить ответственность при реализации всех партийных проектов на местах заявил исполняющий полномочия секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак 11 декабря в ходе рабочего совещания с руководством региональных отделений партии в ЦФО.

Подробно с результатами опроса можно ознакомится здесь.