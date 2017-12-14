Москва, 14 декабря, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме на заседании 14 декабря одобрила установку в Москве памятника поэтессе Марине Цветаевой и памятного знака меценату Сергею Третьякову.

Марина Цветаева

Памятник Марине Цветаевой предполагается установить в сквере гимназии №1619 в районе Строгино на северо-западе Москвы.

Данное учебное заведение носит имя Цветаевой. В нём также находится единственный в России школьный музей, посвящённый жизни и творчеству поэтессы.

Автором скульптуры и инициатором её установки выступил президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Памятник предлагается установить в качестве дар городу.

Памятный знак меценату Сергею Третьякову решено установить перед входом в парк «Сокольники», руководство которого считает Третьякова инициатором создания парка. В ходе заседания инициативу поддержало большинство членов комиссии.

На установку памятного знака планируется потратить 1,5 млн рублей, которые будут получены от спонсоров.