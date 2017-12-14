Кишинёв, 14 декабря, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Решение о наименовании государственного языка Молдавии «должен принимать народ в ходе референдума, а не представители власти, лишенной всякой легитимности». Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя позицию правительства, которое дало положительное заключение по проекту закона, предусматривающему переименование государственного языка в конституции с молдавского на «румынский», передает корреспондент ИА REGNUM.

Румынская оккупация Молдавии

«Данный шаг правительства представляет собой лишнее доказательство того, что правящий режим делает всё возможное для раскола молдавского общества по фальшивым критериям», — заявил Додон. Он напомнил, что ранее власти уже приняли целый ряд подобных решений в контексте своей антироссийской политики: инициировали внесение в конституцию вектора «европейской интеграции», открыли офис НАТО в Кишиневе, приняли законопроект о борьбе с «российской пропагандой» и т.д.

«Заявляю о своей глубокой озабоченности в связи с этими попытками раскола молдавского общества, а также в связи с грубым нарушением конституции Республики Молдова… Смена наименования государственного языка на «румынский язык» представляет собой точку зрения правящей партии и ее союзников и не может быть навязана в качестве официальной идеологии государства в конституции», — подчеркнул Додон.

По его словам, этот проект нарушает конституцию и создает опасный прецедент, когда «Конституционный суд устанавливает новые нормы и новые правила, не имея на это права». «Не исключено, что вскоре последуют и другие решения КС, при помощи которых власть развяжет себе руки для принятия других тяжких для страны решений антидемократического характера», — добавил он.

Президент напомнил, что как по результатам переписи населения, так и по результатам опросов общественного мнения большинство граждан считают, что говорят на молдавском языке, и что именно таким должно быть официальное название государственного языка.

«Своим сегодняшним решением правительство открыто пошло наперекор мнению большинства граждан. Надеюсь, что депутаты, которым предстоит принять окончательное решение по данному проекту, осознают сложность вопроса и отклонят соответствующий проект. Если же все-таки дело на это не закончится, я как президент сделаю всё возможное для того, чтобы интересы большинства граждан были соблюдены и этот проект не стал законом», — подвел итог Игорь Додон.

Правительство Молдавии 13 декабря поддержало законодательную инициативу о переименовании госязыка с молдавского на «румынский». Проект об изменении в конституции названия государственного языка с молдавского на «румынский» зарегистрировала группа депутатов парламента Молдавии от Либерально-демократической, Либеральной и Демократической партий и группы Народно-европейской партии. Инициатива предполагает исполнение решения Конституционного суда от 5 декабря 2013 года, признавшего госязык «румынским» вопреки конституции, где он назван молдавским.

Справка ИА REGNUM :

31 августа 1989 года Верховный совет МССР принял Закон о статусе государственного языка МССР и закон о «возврате» молдавского к латинской графике, в то время как молдаване Приднестровья сохранили изначальную кириллическую графику молдавского языка.

Молдавская письменность существует на кириллице с момента своего появления в XVI веке. Понятия «румыны», «румынский народ» и «румынский язык», созданный трансильванскими лингвистами на латинице, были изобретены в конце XVIII века.

В Конституции Молдавии указано, что государственным языком страны является «молдавский язык на основе латинской графики». Согласно переписи населения Молдавии 2014 года, 52,7% граждан страны утверждают, что говорят на молдавском языке, а 23,2% — на румынском.

Молдавский и румынский языки, несмотря на ряд региональных отличий, выражающихся в том числе в использовании кириллицы либо латиницы, представляют собой один и тот же язык, а вопрос идентичности является политическим маркером для населения Молдавии.

5 декабря 2013 года Конституционный суд Молдавии принял решение о том, что государственным языком в стране, вопреки тексту конституции, является «румынский». КС постановил, что «румынский» и молдавский языки можно считать идентичными, а текст декларации о независимости Молдавии, где упоминается «румынский язык» (в декларации о независимости синтагма «румынский язык» упомянута в рамках отсылки к законам 1989 года о провозглашении молдавского языка государственным и о «возврате» ему латинской графики, при том, что в самих этих документах язык, как и в принятой в 1994 году конституции Молдавии, назван молдавским), превалирует над текстом конституции, где он назван молдавским.