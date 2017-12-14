Брейтово, Ярославская область, 14 декабря, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия Собрания представителей Брейтовского района Ярославской области утвердила двух кандидатов на должность главы района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в районной администрации.

Андрей Тутариков Брейтово

В октябре 2017 года закончились полномочия районных депутатов, был избран новый состав. По уставу они должны выбрать и нового главу. Сейчас эту должность занимает Андрей Перов. Он бывший глава Брейтовского поселения, на посту главы района с 2016 года.

На должность главы района претендуют два человека — заместитель главы района Антон Гниненко и сам глава Андрей Перов. Антону Гниненко 40 лет, он в администрации района с 2015 года. До этого он работал заместителем руководителя управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям. Андрею Перову 43 года. У обоих кандидатов по четверо детей. Депутаты района выберут главу 21 декабря простым большинством голосов.