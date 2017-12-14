Абакан, 14 декабря, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Депутаты Верховного совета Хакасии 13 декабря 32 голосами «за» во втором, окончательном чтении приняли закон о республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, итоговые параметры главного финансового документа региона выглядят следующим образом: доходы — 26 млрд 376 млн рублей; расходы — 27 млрд 687 млн рублей; дефицит — 1 млрд 311 млн рублей.

Vskhakasia.ru Депутаты Верховного совета Республики Хакасия

Между тем 10 депутатов проголосовали «против», в том числе фракция КПРФ в полном составе (шесть человек).

«Мы уже много лет голосуем против принятия республиканского бюджета. Причина простая — бюджет, по нашему мнению, не выполняет минимально необходимых социальных обязательств ни по одному направлению: здравоохранение, образование, льготы… Особенно это становится очевидным, когда мы рассматриваем отчёт правительства об исполнении очередного бюджета, и нам докладываются не планируемые, а реальные цифры — куда и сколько средств направлено. Отчётные цифры ещё хуже планируемых. 75—85% на важнейшие направления. И с каждым годом ситуация только усугубляется», — сказал руководитель фракции КПРФ в Верховном Совете Владимир Керженцев.

Во-вторых, по словам парламентария, речь идёт о самой системе формирования бюджета, «сложившейся в путинско-единороссовские времена».

«И это не только в Хакасии. Например, у нас в республике работает целый ряд предприятий, каждое из которых в отдельности могло бы без проблем обеспечить формирование полноценного бюджета — Саяно-Шушенская ГЭС, Саянский алюминиевый завод, целый комплекс угольных разрезов и других предприятий помельче. Но зарегистрированы они неизвестно где, владелец их неизвестно кто. А в итоге вместо налогов республика имеет тяжелейшие экологические проблемы. Поэтому бюджет мы формируем в основном за счёт маломощного и уязвимого малого и среднего бизнеса, налогов и поборов с населения и подачек из Москвы. На такой финансовой основе нормального бюджета не сформируешь», — заявил Владимир Керженцев.

При этом он подчеркнул, что от главы региона Виктора Зимина в данном случае «мало что зависит».

«На самом деле, от главы региона мало что зависит, ведь собственной экономической основы — промышленных и сельскохозяйственных предприятий — нет, всё уничтожено. Поэтому наш единственный шанс — клянчить деньги у Москвы и, надо отдать должное Зимину, с этой задачей он неплохо справляется. Это позволяет нам затыкать постоянно возникающие дыры в нашем бюджетном «кафтане», чем мы и занимаемся в течение года. Впрочем, как показывает отчёт, без особого успеха. Нельзя сказать, что позиция фракции КПРФ бесперспективна, поддержка, хоть и медленно, но растёт, и последнее голосование это подтверждает», — резюмировал депутат.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, бойкотированием бюджета хакасские коммунисты не ограничиваются. Они призывают жителей республики 16 декабря выйти на митинг за отставку главы Хакасии Виктора Зимина. По мнению коммунистов, республиканская власть в лице Зимина демонстрирует «не только свою некомпетентность, но и дикую отдаленность от народа, полное непонимание жизни большинства жителей республики».

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Напомним, ресбюджет на 2017 год парламентарии Хакасии в декабре 2016 года приняли со следующими параметрами: доходы — 22,4 миллиарда рублей; расходы — 26,7 млрд; дефицит — более 4 млрд рублей.

По данным Минфина РФ, по состоянию на 1 ноября текущего года госдолг Хакасии составлял более 24,6 млрд рублей. По информации республиканского парламента, в 2016 году государственный долг республики вырос на 6,1 миллиарда рублей.