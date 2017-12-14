Стамбул, Турция, 14 декабря, 2017, 17:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена открыть посольство в палестинском Восточном Иерусалиме, передает Associated Press.

Иерусалим

Выступая перед журналистами по итогам саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, Чавушоглу заявил, что данный шаг должны сделать все страны, признающие независимость Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Глава турецкого МИДа отметил, что в ходе саммита ОИС у представителей ряда стран, еще не признавших независимость Палестины, появилась «серьезная решимость» это сделать.

«Как только мы добьемся успеха (в признании Палестины международным сообществом — прим. ИА REGNUM ), многие посольства откроются в столице независимого палестинского государства, в Восточном Иерусалиме», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря в турецком Стамбуле десятки лидеров стран мусульманского мира собрались на экстренный саммит ОИС в Стамбуле в связи с признанием Иерусалима столицей Израиля со стороны президента США Дональда Трампа.

Саммит ОИС осудил решение Трампа по Иерусалиму и в качестве ответного действия признал Восточный Иерусалим столицей Палестинского государства.

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