Владивосток, 14 декабря, 2017, 16:54 — ИА Регнум. Представившись журналистом ИА PrimaMedia из Владивостока Сергей Мильвит задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции 14 декабря. Официально Мильвит является артистом-вокалистом ФГКУ «Ансамбль песни и пляски ТОФ» — он же кандидат на замещение вакантной должности главы администрации Владивостока (о чём президенту не сказал), он же президент фонда развития города Владивостока «Горожанин и Гражданин», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Serge Bystro Памятник Владимиру Высоцкому во Владивостоке

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Сергей Мильвит попросил главу государства оказать содействие в сохранении 19 788 гектаров лесозащитной пригородной охранной зоны, над которой, по его мнению, нависнет угроза, если будет принят новый генплан Владивостока.

«Год экологии заканчивается, но во Владивостоке как будто и не начинался. Вырубка скверов, незаконная добыча скального грунта, загрязнение морского побережья, вырубка лесных массивов — это всё присутствует. Но самое главное — детские лагеря отдаются в частные руки, и половина уже в частных руках. Мы приезжаем на Садгород, а там весь лес и краснокнижные деревья закрыты заборами, коттеджи уже стоят, их хотят узаконить, меняя зону», — рассказал президенту кандидат в мэры столицы Приморского края.

Второй проблемой он назвал загрязнение воздуха в микрорайоне Владивостока «Снеговая падь» — «люди задыхаются, мусоросжигательный завод никак проблему решить не может», — а также сообщил о том, что в городе уже 5 лет не могут построить спорткомплекс: «его просто заморозили».

«Владивосток далеко находится от столицы, и, как у нас говорили — «до господа высоко, до царя далеко», — отметил Владимир Путин, отвечая на вопросы Сергея Мильвита. — Есть проблема, которую не удалось решить — это достаточно глубокая криминализация региона. Это касается и рыбы, это касается и леса, это касается других направлений экономической деятельности. Но постепенно, постепенно будем там приводить всё в чувство и в соответствующий порядок, необходимый для нормальной жизни людей. Посмотрю обязательно на Снеговую падь, на этот завод, я об этом слышал, но надо разобраться. И по поводу спорткомплекса».

Президент также согласился с тем, что проблема незаконного строительства на охранных землях существует, пояснив, что под видом реализации закона о дальневосточном гектаре раздаются земли, которые являются особо защищёнными.

«Это абсолютно недопустимо, и с этим совершенно точно надо разобраться», — подчеркнул Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Мильвит является одним из 56 кандидатов, зарегистрированных на конкурсе на замещение вакантной должности главы Владивостока. При подаче документов на мэрский конкурс он официально обозначил себя как артист-вокалист ФГКУ «Ансамбль песни и пляски ТОФ». На пресс-конференции с Владимиром Путиным Мильвит представился как журналист ИА PrimaMedia, а также обозначил себя в качестве президента фонда развития города Владивостока «Горожанин и Гражданин».

Отметим, что все 56 кандидатов допущены комиссией ко второму этапу конкурса, который состоится во Владивостоке в пятницу, 15 декабря. На собеседование с конкурсной комиссией Сергей Мильвит должен явиться в 17:40 по местному времени (10:40 МСК) в думу Владивостока.