Донецк, 14 декабря, 2017, 16:07 — ИА Регнум. В Луганской народной республике отсутствуют задержки по вопросу обмена пленными с Киевом, заявил 14 декабря представитель ЛНР Родион Мирошник.

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Так Мирошник прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости решения вопроса обмена пленными между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками до Нового года и Рождества.

«Мы давным-давно заявили, что готовы провести обмен в самое ближайшее время. Киев тогда обозначил проблемы в «юридической чистке» людей, которые находятся на разных стадиях: кто осуждён, кто под следствием», — цитирует RT Мирошника.

Он также добавил, что во время последнего заседания, прошедшего в формате видеоконференции, украинская сторона заявила, что люди не хотят возвращаться на территории республик, а также есть статьи, по которым они осуждены и не попадают под обмен.

«Мы всё это слушали целый год. С нашей стороны не было задержки и нет. Сегодня все вопросы со стороны гарантов минских переговоров в лице Франции и Германии, а самое действенное, наверное, — со стороны США, должны быть обращены именно к Киеву», — подчеркнул Мирошник.

Напомним, ранее Путин во время большой пресс-конференции призвал решить вопрос с обменом пленными в Донбассе до Нового года и Рождества.