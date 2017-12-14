Москва, 14 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Самовыдвижение Владимира Путина спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал логичным, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе пресс-конференции Путин заявил о самовыдвижении для участия в выборах главы государства. Путин рассчитывает на поддержку политических сил, которые ему доверяют.

«Решение Владимира Владимировича Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично. Самый популярный политик России опирается на всё общество», — отметил спикер Госдумы.

Решение еще раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами, уверен парламентарий.

«Он — президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых», — сказал спикер Госдумы, отметив, что президент проводит сбалансированную политику и, хотя является сторонником консервативных ценностей, поддерживает рыночные реформы, развивает всё новое в экономике.

Во-вторых, продолжил Володин, приняв решение о выдвижении от народа России, Путин продлевает консолидацию общества и политических сил, сложившуюся на основе крымского консенсуса 2014 года.

В-третьих, Путин открывает возможность для представителей многих партий принять участие не только в его избирательной кампании, но и в будущем самореализоваться в его команде, а предвыборная программа может объединить их, продолжил Володин.

«В-четвертых, президент не ищет легких путей. Выдвижение от партии упростило бы многое. Принятое же им решение закладывает мобилизационный сценарий кампании, в основе которого лежит диалог с широкими слоями общества», — сказал он.

Спикер Госдумы подчеркнул, что умение вести диалог — сильная сторона нынешнего главы государства, он может в прямом диалоге с молодежью, с рабочими и врачами, учителями часами обсуждать проблемы и затем реализовывать достигнутые договоренности.

«Решение Владимира Владимировича идти на выборы отвечает ожиданиям людей. Уверен, с ним Россия будет сильной. С Путиным у нашей страны есть будущее», — заключил Володин.