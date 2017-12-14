Липецк, 14 декабря, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы 13 декабря продлил арест имущества Липецкой кондитерской фабрики «Рошен» еще на четыре месяца, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шоколадный король

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре срок ареста Липецкой кондитерской фабрики был продлен до 13 декабря 2017 года. Теперь имущество фабрики останется под арестом до 13 марта 2018 года.

Руководство Липецкой фабрики обвиняется в мошенничестве с налогами. По версии следствия, кондитеры и представители нижегородской научно-производственной фирмы «Металлимпресс» незаконно получили 180 млн рублей из бюджета РФ в качестве возмещения налога на добавочную стоимость объектов. При этом объекты были, во-первых, построены по завышенной стоимости, а во-вторых, — не использовались по назначению.

Суд принял решение об аресте недвижимости фабрики после обысков, которые прошли там в апреле 2015 года. В список арестованных объектов, по данным концерна, входят склады готовой продукции, производственные цеха, хозяйственные постройки и земельные участки.

В июне 2017 года предприятие полностью завершило всю работу, до этого оставшиеся 700 сотрудников предприятия были уволены с января по май 2017 года. Адвокаты концерна заявляют, что предполагаемый ущерб российскому бюджету, который могли причинить незаконные действия руководства фабрики, составляет гораздо меньше общей стоимости арестованного имущества, поэтому отказываются признавать законность наложенного ареста. Остановку предприятия также связывают с действиями российских правоохранительных органов. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко в начале 2017 года заявила, что политической подоплеки в этом решении нет, а к остановке работы предприятие привели экономические трудности.

Кондитерский концерн Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. Ранее он пообещал продать его, чтобы не совмещать президентскую деятельность и бизнес. Однако концерн до сих пор принадлежит Порошенко. Хоть он и утверждает, что передал управление в слепой трастовый фонд, ряд экспертов ставят этот шаг под сомнение и называют «уловкой». Руководство единственную в России фабрику Roshen продать хотят, но не могут, потому что на нее наложен арест.