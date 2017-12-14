Калуга, 14 декабря, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В Калужской области 3 тыс. семей потратили средства маткапитала на образование детей. Общая сумма отчислений составила 157 млн рублей. Об этом 14 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальных выплат Отделения ПФР по Калужской области Светлана Зайцева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Творчество

Она напомнила, что средства материнского (семейного) капитала или их часть можно направить на образование детей, улучшение жилищных условий или на накопительную часть пенсии.

«Материнский капитал позволяет оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня, начиная с детского сада и заканчивая высшим учебным заведением. Деньги можно потратить на образование любого ребенка или нескольких детей сразу, предоставив в территориальное управление ПФР заверенную учебным заведением копию договора на оказание платных образовательных услуг, заключенного лицом, получившим сертификат, и образовательной организацией», — заявила Зайцева.

Также средства семейного капитала могут использоваться и на оплату коммунальных услуг общежития учебного заведения. Для оплаты пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии необходимо подать в территориальное управление ПФР договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и сроков внесения платы) и справку из учебного заведения, которой подтверждается факт проживания ребенка в общежитии. Но сделать это можно спустя три года с момента возникновения права на материнский капитал.

Оплатить обучение можно независимо от того, в государственном или частном учреждении учится ребенок, главное условие — это государственная аккредитация образовательных программ и нахождение образовательной организации на территории Российской Федерации.

Представитель Пенсионного фонда напомнила, что если обучение ребенка прерывается или прекращается по договоренности с образовательным учреждением, то можно приостановить, либо прекратить перечисление средств материнского капитала, а также вернуть неиспользованные средства. Для этого нужно подать в территориальное подразделение Пенсионного фонда заявление об отказе от направления средств, в котором необходимо указать причину отказа, приложив к нему копию приказа об отчислении или предоставлении академического отпуска.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, за 10 лет существования федеральной программы, сертификат материнского капитала в Калужской области получили 52 тыс. семей, 4,5 тыс. семей из них получили капитал в 2017 году. В целом по России за время действия программы материнский сертификат получили 8,2 млн семей. Размер материнского семейного капитала в регионе составляет 453 026 рублей.