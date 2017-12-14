Ярославль, 14 декабря, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Входе ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин заявил о решении баллотироваться в президенты Российской Федерации в порядке самовыдвижения своей кандидатуры. При этом глава государства рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

Решение президента корреспонденту ИА REGNUM прокомментировали в Ярославском региональном отделении партии «Единая Россия».

Ярославское региональное отделение Партии «Единая Россия», безусловно, окажет Владимиру Путину всестороннюю поддержку. Это решение уже неоднократно было озвучено партийцами, в том числе на региональной конференции 7 декабря сами партийцы предложили внести этот постулат в решение», — заявил секретарь регионального отделения партии Михаил Боровицкий.

По его словам, Владимир Путин уже давно не является просто партийным лидером. Он стал лидером национальным, сплотившим вокруг себя представителей разных политических взглядов, множество общественных, национальных объединений.

Владимир Владимирович является нашим национальным лидером, и его желание идти не от конкретной партии вполне понятно. Он имеет очень серьезную поддержку в обществе, поэтому логично предоставить право поддержки его кандидатуры при выдвижении не только партийцам, но и всем гражданам, — отмечает Михаил Боровицкий. — Выдвижение кандидата на этот пост и должно быть всенародным, должно отвечать не только интересам определенного политического направления, но и всех жителей страны».

Ранее, 7 декабря, делегаты региональной конференции «Единой России» обозначили приоритетную задачу ярославского отделения партии — «мобилизовать членов и сторонников партии, задействовать все свои ресурсы для уверенной, честной и легитимной победы нашего лидера».