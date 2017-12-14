Москва, 14 декабря, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в очередной раз напомнил, что Крым был отдан Украине в 1954 году в нарушение действовавшего союзного законодательства, выразив при этом уверенность, что современные Россия и Украина преодолеют все сложности, которые возникли из-за статуса полуострова. Об этом президент России заявил 14 декабря на ежегодной пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Полуостров в 1954 году отдали Украине в нарушение законодательства СССР, решено было президиумом Верховного совета. Дальше не буду ничего рассказывать, народ Крыма определился так, как он определился. Мы с Украиной пройдём через это, я уверен», — отметил глава российского государства.

Напомним, Крым был включен в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и присоединение к России. Народное волеизъявление стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Libero также в очередной раз озвучил позицию российского государства по поводу статуса полуострова, отметив, что тема Крыма закрыта раз и навсегда.

«Сегодня очевидно, что выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны — того, что на протяжении более трёх лет киевские власти вытворяют в Донбассе», — подчеркнул Лавров.

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