Москва, 14 декабря, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста «Эхо Москвы» Татьяны Фельгенгауэр о правовых проблемах в России, заявил, что не согласен с утверждением о разных правовых реалиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дело Алексея Улюкаева

В качестве примера журналист привела неявку в суд по делу экс-главы МЭР Алексея Улюкаева главы «Роснефти» Игоря Сечина. Игорь Сечин не является в суд, а любого другого доставили бы принудительно, сказала Фельгенгауэр.

Закон здесь не нарушен ни в чём. Как полагает следствие, достаточно собранного материала и самих показаний Сечина.

«Но Сечин мог бы прийти в суд», — добавил Путин.

Ранее гособвинение потребовало для Улюкаева 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за взятку. Кроме того, прокурор потребовал назначить подсудимому штраф в размере 500 млн рублей, а также лишить его всех званий и наград.

Читайте также: Большая пресс-конференция Владимира Путина: трансляция ИА REGNUM

Напомним, 14 декабря президент РФ Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. Традиционное место встречи — Центр международной торговли на Красной Пресне в Москве.