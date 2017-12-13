Москва, 14 декабря, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Лидеры КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» просят президента РФ Владимира Путина не допустить отказа от исполнения в полном объеме обязательств государства перед гражданами, приватизировавшими квартиры в домах, требующих капитального ремонта, передает корреспондент ИА REGNUM 14 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Накануне Госдума приняла закон, направленный на реализацию постановления КС, однако, по мнению оппозиции, предусмотренный документом механизм исполнения обязательств по капремонту значительно сужает или даже ликвидирует обязательства государства перед гражданами по проведению капремонта многоквартирных домов.

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В связи с этим руководители трех фракций Госдумы Сергей Миронов, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский подписали и направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой «не допустить одностороннего отказа от исполнения в полном объеме обязательств государства перед гражданами, приватизировавшими жилые помещения в многоквартирных домах, требующих капитального ремонта».

История вопроса

В момент приватизации, в начале 90-х годов, в соответствии с действующей на сегодняшний момент редакцией закона «О приватизации жилищного фонда» за прежним наимодателем, то есть за органами местного самоуправления и государственными органами, сохраняется обязанность проведения капитального ремонта. Она не исполнялась надлежащим образом длительное время, поэтому тысячи граждан были вынуждены обращаться в суд. И на сегодня существуют тысячи выигранных исков, которыми граждане обязали органы местного самоуправления в основном выполнить не проведенный вовремя капитальный ремонт.

Обращение в Конституционный суд подтвердило правильность решений судов общей юрисдикции, оно подтвердило правильность действий граждан. КС, со своей стороны, обязал федерального законодателя установить механизмы для того чтобы не приходилось ходить в суд, чтобы государство выполнило свои обязательства.

Не выполнены требования КС

Законопроектом не только не выполнены положения Конституционного суда, предложено полностью ликвидировать любую возможность проведения капитального ремонта в домах таких граждан за счет бюджета, отметил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

По мнению парламентария, сегодня сбрасывать с себя обязательства, как это было в 90-х годах, государству недопустимо.

«Недопустимо, потому что есть деньги, потому что сегодня мы загнали почти триллион рублей в американские ценные бумаги, а для своих граждан не можем найти 300 млрд, причём это долг, обязанность подтверждённая, закреплённая. И сегодня предлагается о ней полностью забыть», — обеспокоен он.

Генпрокуратура

В ходе дискуссии по закону глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») обратила внимание на заключение Генпрокуратуры, которая отметила игнорирование правительством того, что «исполнение обязательств на приватизацию первого жилого помещения сужает обязательства бывшего наймодателя».

"Минимизирует эти обязательства, потому что кто-то приватизировал квартиру в 1993 году, а кто-то её приватизировал вчера, и обязательства перед ним исполняются до момента приватизации. Вот посмотрите, какая разница, простая арифметика говорит об этом», — сказала она.

Капремонт остановился бы?

Депутат Госдумы Павел Качкаев («Единая Россия») обратил внимание на то, что Конституционный суд, когда обсуждал данный вопрос, рассматривал не только эту статью, он вообще рассматривал капитальный ремонт, быть ему или не быть в Российской Федерации — во всех запросах, которые были сделаны к Конституционному суду, оспаривалось действие 169-й статьи, частей 169-й статьи Жилищного кодекса, 170-й и 179-й.

«И если бы Конституционный суд невнимательно рассмотрел эти статьи и не подтвердил законность данных статей, то сегодня система капитального ремонта у нас бы остановилась, и это бы вылилось в то, что у нас не 300 млрд по заявлению некоторых депутатов требовалось бы на капитальный ремонт, а гораздо больше, потому что вот эти статьи давали право создать фонды капитального ремонта в стране и за счёт как бы кассы взаимопомощи или общего котла ремонтировать те дома, которые сегодня наиболее нуждаются в капитальном ремонте», — сказал парламентарий.

Касаясь спорной статьи 16, он согласился с тем, что «прежним наимодателем сохранялось право получить капитальный ремонт, сделать капитальный ремонт по нашим многоквартирным домам».

«Почему мы говорим о том, что дата первой приватизации первого жилого помещения сужает объём этих средств? Ни в коей мере не сужает: первое приватизированное помещение могло быть и в 1992 году, и в 1991 году. Другой вопрос, что масса многоквартирных домов по состоянию на 1991—1992 годы не требовали капитального ремонта, а за те 25 лет, которые прошли с 1992 года по сегодняшний день, из-за того, что мы с вами как собственники не вложили ни копейки в капитальный ремонт, эти дома требуют капитального ремонта. И поэтому нужно подходить к этому вопросу очень осторожно и объективно и разделять, где вина есть собственников, а где вина государства, муниципалитетов и органов государственной власти субъектов РФ?» — подчеркнул Качкаев.